Cristina Scuccia: «In Spagna per non farmi riconoscere, in discoteca mi scortavano»

«Se mi volto indietro guardo il mio percorso con un profondo senso di gratitudine. Il cambiamento è un segno di evoluzione ma fa sempre paura perché è più facile ancorarsi alle proprie certezze piuttosto che rimettersi in discussione. Esiste un giusto o sbagliato? Credo che con coraggio si debba soltanto ascoltare il proprio cuore». Così Cristina Scuccia, ex Suor Cristina vincitrice di The Voice, racconta la sua nuova vita in Spagna da cameriera. Tolto l’abito, ora la donna insegue la sua passione per la musica in un altro Paese.

Cristina Scuccia parla della Spagna in un’intervista a Verissimo

«La mia è stata una scelta coraggiosa. Ho scelto di seguire il mio cuore senza pensare a ciò che le persone avrebbero detto di me. Ho fatto un salto nel vuoto ed ero preoccupata di finire sotto un ponte, lo ripetevo sempre alla mia psicologa. Oggi invece vivo in Spagna e faccio la cameriera» racconta nel salotto televisivo di Silvia Toffanin.

«Credo sempre nell’amore, sono innamorata della vita e di me stessa. Bisogna curarsi e amarsi prima di poter pensare agli altri. Ho cambiato l’abito ma l’essenza è sempre quella» confessa la ragazza. «I miei nipoti la prima volta che mi hanno visto così mi hanno detto di essere bellissima. Io ho un autostima bassissima. Ma l’autostima viene da dentro, non mi sento bellissima ma sicuramente ora si vede una bellezza che viene da dentro» ha spiegato.

Da suora a cantante: a Verissimo la storia di Cristina Scuccia

«Sono uscita dal convento con jeans e catene appese perché sono anche un po’ rocchettara. Mi sentivo così perchè l’abito esprime quello che hai dentro. Quel giorno mandavo emoticon con farfalle a chiunque, come per dire ‘sto sbocciando’. D’altra parte però un po’ preoccupata per mi padre che stava male. Si incrociavano sentimenti molto grandi e difficili da gestire» spiega, raccontando la sua esperienza fuori dal convento.

«Io mamma? Un senso di maternità c’era e continua ad esserci se un giorno arriverà perché no. Ci sono delle persone che ci provano ma io non sono pronta, step by step, ancora non mi sento pronta. Poi quando arriva l’amore cade ogni tipo di paura» conclude.