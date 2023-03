Cristina Scuccia oggi: età, fidanzato, biografia e Isola dei Famosi

Suor Cristina Scuccia è diventata famosa per la sua partecipazione a The Voice. Non ha mai negato il suo grande amore per la musica che l’ha portata ad incidere un disco e a viaggiare per il mondo. Nel 2022 ha deciso di togliere il velo ed oggi continua a dedicarsi agli altri, ma con una veste diversa.

Cristina Scuccia: da The Voice all’Isola dei Famosi

Suor Cristina Scuccia è nata il 19 agosto 1988 a Vittoria in provincia di Ragusa. A sedici anni si è sentita chiamata a diventare suora ed è entrata nelle Suore Orsoline della Sacra Famiglia, prendendo i voti nel 2009. Durante la sua vita da suora, Cristina Scuccia ha lavorato anche come insegnante di scuola materna.

Sin da bambina, però, ha mostrato il suo interesse per la musica e per il canto e già nel 2007 ebbe la possibilità di entrare in contatto con il mondo dello spettacolo ottenendo la parte di Suor Rosa nel film Il Coraggio di amare. L’anno successivo si diploma presso l’Accademia di Spettacolo Star Rose Academy di Roma, dove ha studiato canto con Franco Simone e Tiziana Rivale.

È salita alla ribalta nel 2014 quando ha vinto il talent show The Voice Italy, dove ha conquistato tutti con la sua voce soul. Dopo quest’esperienza, ha pubblicato un album intitolato Totally yours ed è stata in tour in Europa, America Latina e Stati Uniti, portando il suo messaggio di speranza e amore alle persone di tutto il mondo attraverso la musica ed il canto.

Nel 2017 è entrara nel cast di Sister Act, il musical in cui ha cantato la famosissima canzone Hallelujah. Nel 2019 entra a far parte del cast di Ballando con le stelle suscitando non poche polemiche. Tra qualche settimana ritornerà in tv nel cast de L’Isola dei famosi, il reality condotto da Ilary Blasi al via su Canale 5 lunedì 17 aprile.

Nel 2022 decide di abbandonare l’abito

A novembre 2022, Cristina Scuccia è stata ospite di Verissimo e ha dichiarato ufficialmente di non essere più suora: «Se mi volto indietro guardo il mio percorso con un profondo senso di gratitudine. Il cambiamento è un segno di evoluzione ma fa sempre paura perché è più facile ancorarsi alle proprie certezze piuttosto che rimettersi in discussione. Esiste un giusto o sbagliato? Credo che con coraggio si debba soltanto ascoltare il proprio cuore. La mia è stata una scelta coraggiosa. Ho scelto di seguire il mio cuore senza pensare a ciò che le persone avrebbero detto di me».

A chi le chiede se in questa nuova vita ha un amore, lei risponde: «Non è la priorità ma ci credo sempre. Credo sempre nell’amore, sono innamorata della vita e di me stessa. Bisogna curarsi e amarsi prima di poter pensare agli altri. Ho cambiato l’abito ma l’essenza è sempre quella».