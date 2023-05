Isola dei Famosi, la madre di Cristina Scuccia sul suo nuovo amore: «Sarò sempre con te»

Momenti di grande commozione ieri sera, lunedì 29 maggio, su Canale 5, in occasione di una puntata de L’Isola dei famosi nel corso della quale è andato in scena un siparietto molto toccante. Protagonista ancora una volta Cristina Scuccia: la naufraga ha infatti ricevuto un messaggio molto speciale da parte della madre.

La madre di Cristina Scuccia parla del nuovo amore della figlia: «Sarò sempre con te»

Nel corso della puntata trasmessa da Mediaset poche ore fa, ad un certo punto, Cristina Scuccia è stata invitata da Ilary Blasi ad entrare nella Palapa per un nuovo confronto e per ricevere una sorpresa speciale. La conduttrice ha infatti prima di tutto iniziato a parlare all’ex suora delle sue ultime preoccupazioni, manifestate anche agli altri naufraghi. Prima di entrare nel merito della questione, anche per tranquilizzare la concorrente, Ilary Blasi ha a questo punto deciso di condividere con lei un bel messaggio inviatole dalla madre. Ecco le dolci parole della donna alla figlia: «Come dice Papa Francesco, una mamma sa custodire, collegare nel cuore e vivificare. L’amore per una figlia è un dono, e la tua felicità è la mia. Aspetto il tuo ritorno per abbracciarti e parlare da sole di tutto ciò che desideri. Spero queste mie righe possano arrivare a te. Io sono sempre con te».

Cristina Scuccia commossa: la reazione alle parole della madre

La naufraga, molto toccata e con gli occhi lucidi, ha così ringraziato Ilary Blasi per la sorpresa, dichiarando: «Non avevo dubbi, perché so quanto mia madre mi ama e so che vuole la mia felicità. Lei ha già subito un cambiamento radicale, e anche lì avevo paura di deluderla, ma lei ha accolto la mia felicità, la mia decisione».

Nulla è dato sapere, per il resto, sulla persona speciale che Scuccia ha lasciato in Spagna, dove vive e lavora da diversi anni. La concorrente ha parlato in modo generico di un «germoglio» e di una relazione nata circa due mesi prima di partire. La diretta interessata, per il momento, non si è voluta esporre oltre, senza smentire né confermare le voci e le ipotesi riguardo al fatto che la persona in questione possa essere una donna.