Cristina Scuccia dopo la vita da suora: «Scappata dall’Italia per non farmi vedere»

All’Isola dei famosi 2023, Cristina Scuccia ha spiegato perché si è allontanata dall’Italia quando ha deciso di lasciare gli abiti da suora.

Cristina Scuccia si racconta dopo la vita da suora

Ad un mese dall’inizio del reality show, che la vede protagonista come naufraga (e questa sera anche in nomination), l’ex Suor Cristina è tornata a parlare del suo percorso, dalla decisione di togliere l’abito da suora alla partecipazione alla trasmissione di Canale 5. La naufraga ha spiegato che non è stato facile per lei raccontare la sua scelta ed ha avvertito l’esigenza di scappare dall’Italia per non dover dare più spiegazioni. «Sono scappata per non farmi vedere da nessuno. Avevo bisogno di vivere quel momento mio. Dovevo capirlo da sola, con me stessa, senza influenze esterne» ha dichiarato aggiungendo che adesso, invece, riesce a parlarne più liberamente.

Cristina Scuccia, infatti, si è trasferita in Spagna per un periodo proprio per evitare di parlare di sé e della sua scelta. Il racconto dell’esperienza di vita ha colpito molto la naufraga Alessandra Drusian, che le ha confidato di apprezzare il modo in cui parla del suo percorso: «C’è entusiasmo, la voglia di vivere e la voglia di raccontare».

La partecipazione all’Isola per rimettersi in gioco

Se infatti inizialmente faceva molta più fatica a parlare di sé, oggi Cristina ha affermato di sentirsi molto più libera di raccontare la sua storia. «Prima ero molto chiusa, non volevo dare giustificazioni sul mio cambiamento di vita. Chiaramente, essendo esposta, devi dare una motivazione», ha dichiarato per poi aggiungere di aver deciso di provare quest’esperienza per rimettersi in gioco e cercare di superare alcune sue paure. Durante questo periodo a Playa Tosta, la donna ha parlato anche della profonda crisi spirituale che l’ha attanagliata e della necessità che ha avuto di andare in terapia.