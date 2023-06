Cristina Scuccia verso il GF Vip 8? La naufraga svela cosa farà dopo l’Isola

Battute finali per il reality l’Isola dei Famosi. L’avventura per i naufraghi si concluderà lunedì 19 giugno e i concorrenti iniziano a parlare del loro futuro televisivo dopo l’esperienza in Honduras. Cristina Scuccia svela cosa potrebbe fare.

Cristina Scuccia al GF Vip? Cos’ha detto la naufraga

L’ex suora ipotizza alcuni progetti futuri svelando agli altri naufraghi se le parteciperebbe o meno partecipare al GF Vip 8. L’argomento è nato dopo l’ennesimo scontro tra i naufraghi e per l’esattezza fra Helena Prestes e Andrea Lo Cicero, che ha accusato la modella brasiliana di essere una grande provocatrice. Secondo Lo Cicero, potrebbe essere la concorrente ideale per il Grande Fratello. Una discussione che ha coinvolto anche gli altri naufraghi, che hanno cominciato a riflettere su quello che sarà dopo l’Isola. Gian Maria Sainato, a tal proposito, ha svelato che parteciperebbe volentieri al reality condotto da Alfonso Signorini: «Io sono sincero, lo farei, non sono ipocrita». Poi si è rivolto a Cristina Scuccia, con cui ha stretto un bel rapporto di amicizia, ponendogli la stessa domanda. La naufraga senza esitazioni ha risposto: «No io basta con i reality, ho già dato con questo. Ho fatto L’Isola dei famosi e mi basta, no io non lo farei il Grande Fratello, sono sincera».

Sempre più tensioni e screzi tra i naufraghi

I concorrenti, sconvolti dalla notizia della morte di Silvio Berlusconi, si stanno intanto preparando alla semifinale che andrà in onda venerdì 16. Uno slittamento che ha prolungato di qualche giorno la presenza sull’Isola di Helena Prestes e Gian Maria Sainato. I due sono in ballottaggio contendendosi la finale e stanno vivendo i loro ultimi giorni in Honduras, tra litigi e screzi.

Sempre la Prestes è stata protagonista di un altro scontro, questa volta proprio con Cristina Scuccia che ha dichiarato: «Io all’inizio mi ero trovata bene con lei, ma non ci conoscevamo. Siamo proprio su due strade molto distanti e che non si incontrano. Poi provoca ed è sempre in mezzo alle discussioni. Io sono venuta qui per stare bene e non per le negatività. Lei invece vedo che sguazza in queste situazioni…Poi nessuno la vuole isolare, può stare con noi e le parliamo. Non c’è mai stata la volontà di creare gruppi». Anche la Camassa nelle ultime ore si è a scagliata contro la Prestes, accusandola di aver messo in atto una strategia per essere esclusa dal resto del gruppo ed essere vista dal pubblico come una “vittima”.