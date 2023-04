Chi era Cristina Scozia, la ciclista investita e uccisa a Milano

Ieri, giovedì 20 aprile 2023, una betoniera ha travolto e ucciso una donna in centro a Milano, Cristina Scozia. La vittima dell’incidente, colpita dal mezzo mentre stava pedalando fra via Francesco Sforza e Corso di Porta Vittoria, lascia un marito e una figlia piccola di appena 6 anni.

Chi era Cristina Scozia, la ciclista uccisa a Milano

Sono ben poche le informazioni su Cristina Scozia disponibili sul web. La vittima della tragedia che ha sconvolto il capoluogo meneghino non aveva infatti social network e gli unici dettagli reperibili in rete sono reperibili sul suo profilo professionale LinkedIn, dove aveva caricato le sue esperienze lavorative recenti e un’immagine profilo dove appariva sorridente e spensierata.

La foto è in effetti un piccolo quadro familiare “tagliato”, dove è possibile notare la 39enne al fianco del compagno e della figlia piccola che aveva in braccio. Padre e figlia ora dovranno ricostruire da zero la loro vita in quel di Crescenzago, dove la donna viveva insieme a loro. Questa la didascalia a corredo del suo profilo: «20 anni di esperienza come tecnico istruttore di Ginnastica Artistica, 10 anni di esperienza come Educatore scuola dell’Infanzia e Primaria, disabili e normodotati. 7 anni di esperienza come istruttore di Ginnastica Dolce e Medica per adulti 3 anni di esperienza come istruttore di Atletica Leggera».

Aperte le indagini sull’incidente

Le forze dell’ordine sono attualmente al lavoro sul caso, per cercare di ricostruire con maggior precisione la dinamica dell’incidente dove Cristina Scozia ha perso la vita. Il pm di turno, Mauro Clerici, ha disposto il sequestro del mezzo che l’ha investita. Le autorità hanno inoltre avviato un’indagine per omicidio stradale. L’autista della betoniera, un cittadino classe 1969, è stato nel frattempo sottoposto a test per alcol e stupefacenti ai quali è risultato negativo. Dopo il sinistro, l’uomo è stato immediatamente trasportato al Policlinico di Milano in stato di shock.