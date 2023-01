Cristina Donadio: età, marito e film dell’attrice italiana

Cristina Donadio è un’attrice diventata famosa per il suo ruolo di Scianel nella serie Tv Gomorra e come concorrente di Amici Celebrities nel 2019. Ecco tutto quello che sappiamo sull’attrice, la sua vita privata, il marito e il figlio.

Cristina Donadio: vita privata e marito dell’attrice

Cristina Donadio nasce il 7 novembre del 1954 a Napoli sotto il segno dello scorpione. Nella stessa città, a cui è molto legata, vive attualmente. L’attrice ha avuto una gravidanza in giovane età, per la precisione a 16 anni con il suo compagno dell’epoca che poi è diventato suo marito. Cristina frequentava ancora le superiori e allattava il piccolo durante le lezioni: una situazione particolare ma che non gli ha impedito di crescere suo figlio con amore. Dopo poco ha deciso di chiudere la storia d’amore con il padre di suo figlio, considerando il rapporto non felice.

Il grande amore di Cristina è stato Stefano Tosi, morto in un incidente stradale a soli 29 anni. Per il venticinquesimo anno di scomparsa, l’attrice ha dedicato al compagno uno spettacolo teatrale intitolato Da questo tempo e da questo luogo….25 rose dopo. Di recente l’attrice ha dovuto affrontare anche una brutta malattia, un cancro al seno. «Non c’è cosa più brutta di quando ti svegli e trovi i tuoi capelli sul cuscino, è una cicatrice che non dimentichi», ha raccontato in merito.

Cristina Donadio: carriera e traguardi

Cristina Donadio è nota per i ruoli interpretati al cinema e a teatro. Diventata popolare grazie al personaggio interpretato nella serie TV Gomorra, tratta dal libro di Roberto Saviano, tra le altre sue apparizioni possiamo citare: La scelta (2019), L’eroe (2019), Il vizio della speranza (2018), La parrucchiera (2017), L’era legale (2011), Stangata Napoletana (1983), La pelle (1981), La città delle donne (1980) e Nel regno di Napoli (1978). Ha inoltre partecipato a numerosi spettacoli teatrali facendo emergere la sua spiccata bravura.