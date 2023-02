Cristina di Tella a Belve: età, nickname, Tik Tok e biografia dell’imitatrice

Cristina di Tella ha 24 anni ed è una famosa tiktoker, che nei sui video sul social network cinese e su Instagram si diverte a fare le imitazioni. Francesca Fagnani è una di quei vip che imita e che l’ha voluta nella nuova edizione di Belve, in onda in prima serata su Rai 2 a partire da stasera.

Chi è Cristina di Tella

Cristina vive a Termoli, in provincia di Campobasso. Sui social la si conosce come @crissdite_cdt ed è conosciuta proprio per imitare i personaggi del mondo della tv. La ragazza ha un altro lavoro e nel tempo libero si dedica alla realizzazione dei video che ormai l’hanno resa popolare.

Evidenti le sue capacità di memorizzazione, che sono davvero eccellenti, perché riesce a ricordare tutte le più importanti battute dette dai personaggi televisivi. Li riproduce poi in tempo reale, dicendo le parole e imitando gesti ed espressioni in maniera davvero impeccabile. Della sua vita privata si sa poco o nulla. Quello che infatti mostra sui social sono le sue famose imitazioni, ma niente che riguardi la sua sfera intima.

Le imitazioni di Cristina di Tella su Tik Tok e Instagram

Con le sue imitazioni, Cristina di Tella ha già raggiunto oltre 280mila followers su Tik Tok e oltre 63mila followers su Instagram. Tra le migliori ci sono quelle di Antonio Cassano, Chiara Ferragni e Ornella Vanoni. La ragazza ha dichiarato: «Ho sempre avuto questa voglia di imitare, ho sempre ricordato le frasi celebri delle persone e per caso ho iniziato su TikTok. Faceva già ridere ai miei amici, ai miei parenti, allora è venuto naturale farlo anche su TikTok».

Dopo il successo su Instagram e Tik Tok, Cristina Di Tella approderà in televisione al fianco di Francesca Fagnani, nello studio di Belve. In prima serata, oltre alle iconiche interviste, ci saranno infatti anche le incursioni di giovani talenti del web fra cui proprio lei.