Cristiano Ronaldo, la villa in Arabia Saudita dove andrà ad abitare

Cristiano Ronaldo ha scosso il mondo del calcio per le cifre spaziali del contratto firmato con l’Al Nassr, ma ora ci sono speculazioni per la sua nuova dimora che sarebbe una villa dal valore di 14 milioni.

La probabile villa che Cristiano Ronaldo acquisterà per il suo soggiorno in Arabia Saudita

Il trasferimento di CR7 in Arabia Saudita, al club Al Nassr, è confermato e il campione porteghese vuole passare questi anni come un vero sceicco. Il trasferimento di Cristiano Ronaldo ha scosso il mondo del calcio per le cifre spaziali del contratto firmato. L’accordo comprende 200 milioni di euro di stipendio all’anno per i prossimi due anni e mezzo per 500 milioni di euro circa complessivi, con un bonus di 500 milioni di euro dal giugno 2025 fino al 2030 per il ruolo di ambasciatore qualora l’Arabia Saudita dovesse ottenere il Mondiale del 2030 insieme a Egitto e Grecia. Il «Sun» fa sapere che Cr7 ha intenzione di acquistare un’enorme villa, dal valore di 14 milioni.

La villa comprende 8 camere da letto, da sottolineare che la villa non è grande quanto quella di Quinta Marinha, proprietà in Portogallo del campione. Comprende anche due piscine e una sala con cascata. Inoltre i tabloid inglesi fanno sapere che, oltre alle otto camere da letto per famiglia, la villa avrebbe una piscina olimpionica scoperta, un’altra piscina coperta, una sala ricevimenti con cascata, contenente tre ville più piccole per il personale di servizio o anche per eventuali altri ospiti. La caratteristica principale dell’abitazione è l’utilizzo del marmo di Carrara per tutti i pavimenti.

Il quartiere che il campione sceglierà

I tabloid inglesi, il «Daily Mail» e il «Sun», si sfidano e fanno a gara per individuare la zona dell’appartamento extra lusso scelto da CR7.

Secondo quanto scrivono in Inghilterra, Cristiano Ronaldo dovrebbe trasferirsi in un lussuoso quartiere della capitale Riad tra cui ci sono Al Muhammadiyah, che vanta alcuni dei migliori ristoranti della città, e Al Nakheel, un quartiere con scuole internazionali per i cinque figli.