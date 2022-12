Cristiano Ronaldo, il regalo di Georgina diventa un caso: «Pornografico e immorale»

Cristiano Ronaldo ancora al centro delle attenzioni dei media. Dopo il litigio e la rescissione con il Manchester United, il fallimento al Mondiale in Qatar con il Portogallo e gli annunci di lavoro per la sua nuova villa, ora il calciatore viene preso di mira per il regalo di Natale che ha ricevuto dalla sua amata Georgina.

El nuevo amigo de Cris 🎄❤️ pic.twitter.com/NRxW7BeObw — Georgina Rodríguez (@__georginagio) December 26, 2022

Il regalo di Georgina Rodriguez a Cristiano Ronaldo

In effetti, il regalo di Georgina Rodriguez a Cristiano Ronaldo per le festività natalizie è incredibilmente lussuoso. Infatti, la partner del campione portoghese ha deciso di regalare alla sua dolce metà una Rolls Royce Dawn. Si tratta di un’automobile extra-lusso incredibilmente costosa: il suo prezzo si aggira intorno ai 330mila dollari. Il regalo ha sorpreso anche il calciatore che dopo aver ricevuto il dono è rimasto a bocca aperta per alcuni secondi.

La sorpresa è stata filmata in un video che Georgina ha poi deciso di pubblicare sui suoi profili social. Migliaia di follower hanno espresso la loro gioia per questo regalo ma tantissimi hanno anche criticato il regalo che Georgina ha deciso di fare per Cristiano Ronaldo.

Un regalo «pornografico e immorale»

La critica più dura e aspra è stata fatta in Spagna, da Miguel Angel Revilla, presidente della Cantabria, una regione spagnola. Nel corso del programma televisivo «Mas Vale Tarde» in onda sul canale La Sexta, Revilla ha dichiarato: «L’ho trovato pornografico. Con quello che sta passando la gente, è immorale che queste cose appaiano in televisione. Questo tipo di atteggiamento è la pornografia più cruda».

Il presidente della Cantabria ha anche voluto lanciare un appello ai media affinché non pubblicassero più notizie di questo genere. Per Revilla infatti, è davvero incredibile come in un momento così difficile dal punto di vista economico per la popolazione, possano esserci notizie di questo genere che esaltano il lusso sfrenato.