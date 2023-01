Cristiano Ronaldo e l’orologio da 700 mila euro con 388 diamanti

Cristiano Ronaldo si è regalato un maxi orologio da 700 mila dollari per mandare giù la prima delusione in Arabia Saudita. La sua squadra infatti, è stata eliminata dalla Supercoppa d’Arabia.

Le caratteristiche del super orologio di Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo si è regalato un maxi orologio pieno di pietre preziose che vale circa 770 mila dollari, si tratta di un pezzo unico di grande valore. L’orologio è un Caviar Tourbillon realizzato da Jacob & Co., marchio per cui CR7 è testimonial da quasi 20 anni. La caratteristica principale di questo orologio è stata la preparazione infatti per realizzarlo ci sono voluti circa tre anni. Composto principalmente da oro bianco 18 carati da 47 millimetri e da 388 tsavoriti tagliati a baguette. Queste gemme in particolare sono difficili da reperire e hanno prolungata la realizzazioni di 3 anni ecco perché questo particolare rende l’orologio unico e difficile da produrre.

Come ha spiegato il marchio che lo ha prodotto, per rendere così speciale il Caviar Tourbillon da 700mila euro è fondamentale ottenere la giusta qualità e il giusto colore dei 388 diamanti tagliati a baguette incastonati nell’orologio. E questo non è nemmeno il pezzo forte della collezione di Cristiano Ronaldo. Perché possiede anche un Montres Breguet doppio Tourbillon e un Franck Muller 7008 con 424 diamanti e oltre 20 carati totali che aveva sfoggiato in conferenza stampa alla vigilia di una partita di Champions nei tempi recenti con il Manchester United.

Una consolazione per la prima delusione sul campo

Questo orologio è stata una consolazione per il campione portoghese che recentemente ha disputato il match della supercoppa Arabica con la sua nuova squadra, l’Al-Nassr.

La partita persa ha segnato la prima delusione per Cristiano Ronaldo nella sua stagione in Arabia Saudita, infatti il suo Al Nassr ha perso contro all’Al Ittihad per 3-1. Cr7 dovrà aspettare ancora per festeggiare il 35° trofeo della sua carriera.