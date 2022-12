Cristiano Ronaldo-Milan: arriva l’indiscrezione dalla Spagna

Cristiano Ronaldo al Milan? Questa è l’idea proposta dal quotidiano catalano El Nacional che immagina il futuro del calciatore portoghese in Italia. Si tratterebbe di un ritorno per Ronaldo che in Serie A ha già giocato con la maglia della Juventus.

Cristiano Ronaldo-Milan: cosa dicono i rumors

Il quotidiano El Nacional ha detto che il Milan starebbe pensando a Cristiano Ronaldo per il suo attacco. Anzi, il portoghese, dopo aver rescisso il suo contratto con il Manchester United, adesso è svincolato e cerca una nuova sfida, forse l’ultima, della sua carriera. Altre indiscrezioni avevano detto che Ronaldo ormai era destinato all’Al Nassr, squadra araba che avrebbe ricoperto d’oro il capitano del Portogallo attualmente impegnato nel Mondiale in Qatar con la sua nazionale.

Questa voce comunque, sembra che sia stata smentita, dunque il campione portoghese è ancora sul mercato. Ad oggi le possibilità di rivedere Ronaldo in Italia sono alte, anche perché in questo modo il calciatore potrebbe provare a vincere altri trofei importanti e arricchire ulteriormente il suo vasto palmares.

In uscita ci sarebbe Rafael Leao

Il Milan per acquistare Cristiano Ronaldo dovrebbe rinunciare a Rafael Leao. L’ultimo MVP della Serie A sarebbe promesso sposo al Real Madrid che vuole acquistarlo per una cifra vicina ai 70 milioni di euro. Per accontentare le richieste del Milan, che per Leao chiede oltre 100 milioni di euro, nell’operazione potrebbe rientrare anche il cartellino di Brahim Diaz, fantasista di proprietà del Real ma attualmente in prestito ai rossoneri.

Ad ogni modo, per ora quest’indiscrezione lanciata da El Nacional non sembra avere riscontro nella realtà. Certo, con Cristiano Ronaldo il Milan potrebbe puntare a risultati molto importanti, come l’eventuale vittoria della Champions League ma per arrivare al campione portoghese la società dovrebbe ipotecare il suo futuro, rinunciando a un talento come Leao.