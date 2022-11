Cristiano Ronaldo, il Manchester: «Avviate azioni dopo l’intervista»

Cristiano Ronaldo e il Manchester United sembrano essere arrivati alla rottura definitiva. Dopo l’intervista che Ronaldo ha rilasciato a Piers Morgan, nella quale ha criticato la squadra e ha parlato della morte di suo figlio, lo United ha avvertito il suo team legale e la situazione sembra ormai ai ferri corti.

Le azioni del Manchester United nei confronti di Cristiano Ronaldo

Il Manchester United ha comunicato di aver «avviato misure appropriate» in risposta all’intervista che Cristiano Ronaldo ha rilasciato nei giorni scorsi. Infatti, il calciatore portoghese aveva criticato aspramente il tecnico della squadra, Erik ten Hag e anche i suoi compagni di squadra, oltre ai proprietari del Manchester.

La squadra che ha vinto più campionati in assoluto in Inghilterra ha dichiarato venerdì: «Questa mattina il Manchester United ha avviato le azioni appropriate in risposta alla recente intervista ai media di Cristiano Ronaldo. Non faremo ulteriori commenti fino a quando questo processo non terminerà». Molto probabilmente quindi, la questione continuerà in tribunale. Nel frattempo però, Ronaldo è impegnato con il Mondiale in Qatar essendo il capitano del Portogallo.

Il rapporto sembra essere chiuso definitivamente

Secondo le ultime notizie, il Manchester United ha chiuso definitivamente i rapporti con Cristiano Ronaldo. La squadra inglese starebbe pensando di rescindere il contratto del calciatore, senza pagargli la parte rimanente dell’accordo per il 2022/23. Se ciò dovesse verificarsi, a Ronaldo non verranno pagati circa 25 milioni di euro.

La situazione comunque sembra essersi ormai già incrinata, senza nessuna possibilità di recupero. Infatti, a Ronaldo sarebbe già stato detto di non farsi più vedere al Trafford Training Center, il centro di allenamento ufficiale del Manchester United. Ad ogni modo, la situazione Ronaldo si sbloccherà definitivamente dopo il Mondiale e per ora non si sa se qualche altra squadra sia pronto ad accoglierlo all’interno della propria rosa.