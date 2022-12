CR7 cerca cuochi e maggiordomi: stipendio da 6mila euro al mese

Cristiano Ronaldo cerca dipendenti. No, il portoghese non sta pensando di costituire un proprio staff o arricchire il gruppo di medici e nutrizionisti da cui si consulta per mantenere la forma fisica perfetta degli ultimi anni. L’attaccante ormai ex Manchester United sta pensando di assumere ben quattro dipendenti da inserire all’interno della nuova villa da oltre 10 milioni di euro, acquistata recentemente in Portogallo. Si tratta dei una struttura a una trentina di chilometri da Lisbona, a Quinta Marinha. Lo ha rivelato il Correio da Manhã, che ha pure specificato come Ronaldo stia pensando di accettare l’offerta dell’Al-Nassr da 200 milioni di euro l’anno.

CR7 cerca dipendenti: stipendio da 6 mila euro

Il quotidiano portoghese rivela anche lo stipendio che andrebbero a guadagnare le quattro figure ricercate dall’attaccante. Si parla di almeno 6mila euro al mese ciascuno e tra i profili Cristiano Ronaldo valuta almeno un cuoco e un maggiordomo. Oltre alle mansioni e alla gestione della villa, gli eventuali componenti dello staff dovranno firmare un accordo di riservatezza con alcune clausole che non sono state rese note. La cifra, intanto, non stupisce. Sia perché la villa è costata oltre 10 milioni a cui aggiungere grandi lavori di ristrutturazione, sia perché Cristiano Ronaldo è stato uno degli sportivi più pagati di sempre nel mondo del calcio e potrebbe chiudere la carriera in Arabia Saudita, dove guadagnerebbe centinaia di milioni di euro.

L’offerta dell’Al-Nassr è di 200 milioni di euro l’anno

CR7 deve ancora digerire la cocente eliminazione del Portogallo dal mondiale in Qatar ad opera del Marocco. A questa si è aggiunta la vittoria dell’eterno rivale, Lionel Messi, con il trionfo iridato dell’Argentina. Ma il momento vissuto dal portoghese è delicato anche perché è rimasto svincolato dopo la diatriba con il Manchester United e fatica a trovare una nuova casa in Europa. Gli resta, almeno per ora, l’offerta faraonica dell’Al-Nassr. La squadra saudita ha proposto un contratto da 200 milioni di euro l’anno che Cristiano Ronaldo potrebbe accettare già nei prossimi giorni.