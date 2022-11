Manchester, Cristiano Ronaldo lascia i Red Devils con effetto immediato

Ora è ufficiale, Cristiano Ronaldo e il Manchester United si separano con effetto immediato. La notizia era nell’area già da un po’ visto che i Red Devils avevano promesso provvedimenti dopo l’intervista-lamentela del calciatore portoghese. Il campione, ex Juve e Real Madrid, ora è impegnato nel Mondiale in Qatar ma una volta terminata la manifestazione dovrà cercarsi una nuova squadra.

Cristiano Ronaldo is to leave Manchester United by mutual agreement, with immediate effect. The club thanks him for his immense contribution across two spells at Old Trafford.#MUFC — Manchester United (@ManUtd) November 22, 2022

La nota del Manchester United sull’addio di Cristiano Ronaldo

L’annuncio della separazione tra Cristiano Ronaldo e il Manchester United è stato dato sui social e in pochi attimi è diventato virale. Nella comunicazione pubblicata online dai Red Devils si legge: «Cristiano Ronaldo lascerà il Manchester United di comune accordo, con effetto immediato. Il club lo ringrazia per il suo immenso contributo in due periodi all’Old Trafford, segnando 145 gol in 346 presenze, e augura a lui e alla sua famiglia ogni bene per il futuro. Tutti al Manchester United rimangono concentrati sul continuare i progressi della squadra sotto Erik ten Hag e lavorare insieme per raggiungere il successo in campo».

Ora il campione portoghese è svincolato e sembra che sia arrivato il momento per lui di cercarsi una nuova squadra.

Quale sarà il futuro del calciatore portoghese?

Ci sono più ombre che luci sul futuro di Cristiano Ronaldo, anche se il campione ora sembra essere concentrato sul presente. In una recente intervista ha dichiarato di concentrarsi sul Mondiale in Qatar e sul rapporto che ha con i compagni di squadra.

Gli esperti per ora ipotizzano che il calciatore potrebbe ritornare in patria, magari allo Sporting Lisbona, squadra che lo ha lanciato quando era giovanissimo. Chissà se qualche altro top club in Europa sia pronto ad ingaggiarlo e aggiungerlo alla propria rosa. In alternativa, sembra che la MLS, la lega degli Stati Uniti d’America, sia pronto per accoglierlo a braccia aperte. Una cosa è certa in questo momento: Cristiano Ronaldo non è più un calciatore del Manchester United.