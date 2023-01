Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez si trasferiscono in Arabia Saudita. Al centro di questa scelta ci sarebbe il contratto firmato con l’Al Nassr. Georgina ha postato sui social una foto con tutta la famiglia in aereo, mentre si ritrovano felici in viaggio verso il Paese arabo. «A 22 anni ho incontrato l’amore della mia vita» si legge nella didascalia, ma secondo i ben informati il contratto avrebbe riappacificato animi già tesi.

Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez si trasferiscono: la meta è l’Arabia Saudita

Secondo il canale televisivo Telecinco, la coppia starebbe vivendo un periodo difficile. C’è chi ipotizza che il problema riguardi la gelosia di lei e le mancate attenzioni di lui e chi, invece, pensa che facciano da tempo vite separate e che la loro unione sia solo un rapporto di comodo per entrambe le parti. In ogni caso, sui social la coppia mostra affetto, affiatamento e complicità, accanto a un gran lusso.

La modella aveva infatti regalato a Cristiano per Natale una Rolls Royce da circa 400 mila euro. La consegna del regalo con tanto di fiocco gigante rosso è stata ripresa in un video, che era stato poi postato su Instagram. Infatti, è noto che il calciatore sia appassionato di motori. Il nuovo contratto prevede una collaborazione di 2 anni per circa 500 milioni di euro.

I post sui social

La modella vivrà con i figli nel lusso, mentre sui social posterebbe delle immagini legate ai propri marchi, oltre alle foto dei bambini. Non mancano anche le foto con Cristiano. Stando alla testata giornalistica Tuttosport, Georgina avrebbe sfoderato un nuovo gioiello che si ipotizza essere in oro bianco con zaffiro al centro tempestato da diamanti. Potrebbe essere un Cartier da oltre 696 mila euro secondo la testata. Anche in questo caso, in tanti sanno la passione della modella 28enne per i gioielli.

L’occasione sarebbe stata la finale per i Mondiali in Qatar.