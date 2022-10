Cristiano Ronaldo, il Manchester United lo mette fuori squadra

Il Manchester United ha deciso di mettere fuori squadra Cristiano Ronaldo per la prossima partita di Premier League. A prendere questa decisione sono stati la società inglese e il tecnico dei Red Devils, Erik Ten Hag.

Il motivo della rottura tra Manchester United e Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo è stato messo fuori rosa per la prossima partita per un episodio accaduto nello scorso match contro il Tottenham allenato da Antonio Conte. Al minuto 72 il tecnico Ten Hag avrebbe chiesto al portoghese di entrare in campo ma quest’ultimo gli avrebbe risposto che non voleva. Con un secco no, Ronaldo ha rifiutato di scendere in campo e aiutare la sua squadra. Inoltre, si sarebbe alzato prima della fine della partita e avrebbe imboccato il tunnel verso gli spogliatoi.

Un episodio che per molti sancisce la fine del rapporto tra la squadra di Manchester e l’asso portoghese. Inoltre, prima che venga presa una decisione definitiva da parte della società, Cristiano Ronaldo è costretto ad allenarsi a parte, lontano dal resto dei suoi compagni di squadra. Sembra che la soluzione migliore per entrambe le parti sia la rescissione del contratto, che porterebbe l’attacante portoghese a poter scegliere da solo la sua nuova squadra.

Il comunicato del calciatore

Cristiano Ronaldo ha commentato l’episodio contro il Tottenham e la decisione della società con un comunicato ufficiale. In quest’ultimo si legge: «Come ho sempre fatto nel corso della mia carriera, cerco di vivere e giocare con rispetto verso i miei colleghi, i miei avversari e i miei allenatori. Questo non è cambiato. Non sono cambiato. Sono la stessa persona e lo stesso professionista che ho giocato negli ultimi 20 anni a calcio al top, e il rispetto ha sempre avuto un ruolo molto importante nel mio processo decisionale. Ho iniziato molto giovane, gli esempi di giocatori più grandi e più esperti sono stati sempre molto importanti per me. Pertanto, più avanti, ho sempre cercato di dare l’esempio io stesso per i giovani cresciuti in tutte le squadre che ho rappresentato. Purtroppo non sempre è possibile».

Il comunicato continua dicendo: «In questo momento, sento solo di dover continuare a lavorare sodo a Carrington, sostenere i miei compagni di squadra ed essere pronto a tutto in qualsiasi partita. Cedere alla pressione non è un’opzione. Non lo è mai stato. Questo è il Manchester United, e uniti dobbiamo stare in piedi. Presto saremo di nuovo insieme».