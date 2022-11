Cristiano Ronaldo: «Parlo quando voglio, sono a prova di proiettile»

Il capitano del Portogallo Cristiano Ronaldo in conferenza stampa ha voluto parlare chiaro con i giornalisti dicendo: «Parlo quando voglio, sono a prova di proiettile». Le sue parole si riferivano all’intervista di qualche giorno fa e alle successive dichiarazioni del Manchester United sul suo conto. Comunque, Ronaldo è apparso molto sicuro e ha detto: «Non influirà sul nostro Mondiale, tutti sanno come sono fatto e cosa penso. Smettetela di chiedere di me ai miei compagni».

Le parole di Cristiano Ronaldo

In conferenza stampa, Cristiano Ronaldo ha affrontato a muso duro i giornalisti che continuavano a volere risposte in merito alla sua situazione con il Manchester United. A questo riguardo, il calciatore ha detto: «Le polemiche non mi toccano e non toccheranno neanche la squadra. Siamo qui per vincere il Mondiale, perché questa è la migliore generazione del calcio portoghese. Ho sbagliato il tempismo, polemizzando con il Manchester con quella intervista? Io parlo quando voglio, nella mia vita il tempismo è sempre stato il mio tempismo».

Il campione ha poi continuato dicendo: «Voi giornalisti a volte scrivete verità a volte bugie, ma in Portogallo mi conoscono da quando avevo 11 anni, sanno chi sono e in cosa credo, non saranno influenzati da quello che gli altri dicono di me».

Il sogno del calciatore in merito alla Coppa del Mondo

Per Cristiano Ronaldo questa sarà la quinta Coppa del Mondo, l’ultima per lui, ma anche quella che vorrebbe conquistare per mettere tutti i trofei in bacheca. Valutando le sue possibilità e quelle del Portogallo, Ronaldo ha detto: «Siamo una squadra giovane ma anche con giocatori esperti, fantastica da guardare. Possiamo vincere, sì, ma se anche diventassi campione del mondo continuerò a giocare. Sono molto ambizioso, se però mi diceste che non vincerò più tornei sarei comunque felice, visto tutto quello che ho vinto prima. Nei libri di storia ci sono già tutti gli altri miei record, ma ovviamente una Coppa del Mondo sullo scaffale non sarebbe male».

Infine, ha voluto precisare: «Non lavoro per i titoli individuali, ma per quelli di squadra».