Ronaldo e Messi, i due re in declino e il buen retiro saudita

Immagini l’epopea conradiana e rischi di ritrovare la sua parodia. Loro sono i duellanti del decennio scorso, i fuoriclasse che hanno monopolizzato il calcio globale durante gli Anni Dieci e si sono disputati premi individuali e allori di squadra: Lionel Messi e Cristiano Ronaldo. Hanno dato vita a uno dei più netti bipolarismi nella storia del pallone, talmente assolutizzante che a un certo momento aveva pure stufato. E forse non hanno ancora smesso, perché potrebbero continuare a confrontarsi. E pazienza se nel frattempo gli anni passano per entrambi e il declino incombe. La paga è sempre più smisurata a dispetto di una performatività declinante. E il cinismo della società dello spettacolo li obbliga a mettere in scena l’infinita replica del copione, anche nei giorni in cui avranno la dentiera. Come Stallone e De Niro ne Il grande match. Spinti a esibirsi in un’arena improbabile come il campionato di calcio saudita.

Tra qualche mese CR7 e Messi potrebbero trovarsi a duellare sotto l’ala di Bin Salman

Uno dei due, il portoghese, è già in loco e a dirla tutta non sta nemmeno facendo quanto ci si aspettasse. L’altro, l’argentino, non è ancora lì ma potrebbe lasciarsi sedurre dalle offerte esorbitanti di cui si favoleggi in questi giorni. Chi è vicino al calciatore giura che l’accordo sia a un passo. Del resto, il contratto di Messi con il Paris Saint-Germain è in scadenza. E le recenti polemiche per il viaggio non autorizzato con destinazione proprio Riad, hanno probabilmente spento le residue possibilità di veder continuare l’avventura nella Ligue1. Sicché fra qualche mese i due potrebbero ritrovarsi a duellare sotto l’ala protettrice del principe ereditario Bin Salman, che sullo sviluppo dell’economia dell’entertainment ha puntato forte per realizzare i progetti di crescita nazionale delineati nel programma Vision 2030. E cosa di meglio che comprare i due rivali di un decennio, ormai prossimi a essere ologrammi di se stessi ma cionondimeno spendibili per un’operazione d’immagine dalla presa assicurata? In fondo la crescita di un movimento calcistico nazionale, laddove sia possibile, deve passare anche per il reclutamento di grandi figure del calcio mondiale giunte a fine carriera. In questo caso si punta al meglio che ci sia sulla piazza globale, con l’ingaggio dei due calciatori più forti del decennio passato. Roba buona per costruirci su un bel parco a tema da intitolare “Il Grande Calcio degli Anni Dieci”.

Il declino dei due re segnato dai Mondiali del Qatar

Sì, un po’ abbiamo fatto la caricatura della situazione. Ma non troppo. Il declino sta arrivando per entrambi ma con incedere diverso. Per dire, quasi cinque mesi fa Messi portava la sua Argentina a vincere il suo terzo mondiale in Qatar, mentre invece Cristiano Ronaldo avrebbe fatto bene a vedere quei mondiali in tv. Entrambi hanno dato l’impressione di risparmiarsi nei rispettivi campionati per poter sparare al meglio le cartucce al Mondiale 2022. Con esiti ben distinti. Ma al di là delle differenze di parabola, appare chiaro che entrambi siano nella fase discendente della carriera. Non più in linea col livello di massima competitività del calcio europeo per club. In fondo era stato evidente già nella scorsa stagione. Quando CR7 era passato da Manchester, sponda United, senza minimamente spostare le sorti della squadra e anzi ponendo le condizioni per andarsene via in estate sbattendo la porta. E quando Messi aveva partecipato come uno fra i tanti al solito banchetto della Ligue1 dove il suo Paris Saint-Germain vince per inerzia, e come uno fra i tanti aveva contribuito all’ennesimo e fragoroso insuccesso europeo che ha allungato la striscia delle frustrazioni internazionali per il club di proprietà qatariota. In fondo, sia pure con esiti opposti, i mondiali di Qatar 2022 sono stati per i duellanti il segno di una storia che si chiude. Siamo nel terzo decennio del XXI secolo e ai massimi livelli non è più tempo per loro. Possono giusto centellinare i colpi di classe, ma non assicurare il pieno rendimento di quando erano re. Dunque tocca ridimensionare le pretese, tanto più che a quelle cifre ci può stare anche di farsi piacere il dover giocare in un campionato che non varrebbe la terza serie. E poi ci sarebbe anche la sfida di conquistare la nuova frontiera, che contrariamente a quella tradizionale si muove verso Est e per il momento richiama gli anziani anziché le energie fresche. Tutto vero, tutto plausibile in termini di rappresentazione consolatoria. E però ci sarebbero dei però.

E la vita privata? In fondo gli sceicchi pagano anche per anestetizzare il disagio

C’è che poi bisognerebbe riservarsi uno spazio per la vita personale. Che già nel picco della carriera agonistica è stata sacrificata sotto la pressione di mille fattori, quali possono essere stati gli impegni agonistici e quelli di preparazione, gli sponsor personali e quelli di squadra, la pressione dei tifosi amici e di quelli avversari, fino al peso di dover esercitare un ruolo pubblico nella vita quotidiana che si converte in un’armatura sovente impossibile da reggere e da portare in giro. E il paradosso è che quando si giunge al capolinea della carriera agonistica, ci si ritrova sbalzati nel dilemma esistenziale: posso finalmente fare a meno di tutto ciò, o tutto ciò è ormai tutto quello che sono e allora non so se riesco più a farne a meno? Questo dilemma viene affrontato anche da calciatori di profilo molto minore, figurarsi se non sarebbe dovuto toccare ai due Dioscuri degli Anni Dieci. E invece la prospettiva è che per i due il dilemma non si presenti, che si siano dovuti impegnare anche il declino come se fosse l’ennesima forma di spettacolo cui sono forzati a partecipare. Con un solo impegno: continuare a recitare la parte di ciò che erano nel decennio scorso, far finta che per loro il tempo si sia fermato. E se il tempo non si ferma, si pone in pausa la realtà e si costruisce una scena artificiale che li fa ancora protagonisti assoluti in un calcio di cartone. Riguardo alla vita personale, chiedere a Cristiano Ronaldo e Georgina (che il gossip dà in crisi proprio da quando hanno messo piede in terra saudita) quanto possa essere goduta in un contesto culturale e sociale troppo diverso da quello cui erano abituati. Ma in fondo gli sceicchi pagano anche per questo, per anestetizzare il disagio. È sempre una questione di scelte e i duellanti sembrano aver fatto la loro.