Cristiano Malgioglio: vita privata, dove vive, compagno, figli e canzoni scritte

Malgioglio ha avuto una relazione, lunga più di 10 anni, con un 35enne di Dublino. La storia è finita nel 2020. Si è legato poi ad un altro uomo, un nutrizionista 38enne turco. Nel 2021 ha dichiarato: “La mia storia d’amore con il mio fidanzato turco è finita. Non si può vivere solo di videochiamate, mi ero rotto le palle. Parlavamo a gesti”. Per chi si chiedesse se ha figli, il paroliere ha adottato a distanza tre bambini cubani. Inoltre, Malgioglio vive a Milano.

Qualche mese fa, durante una intervista a Domenica In, Malgioglio ha raccontato di un momento molto delicato e doloroso della sua vita. Qualche anno fa infatti ha scoperto di avere un melanoma e, grazie all’aiuto dei medici, è riuscito a sconfiggerlo e a riprendersi la sua vita. “Avevo una sofferenza dentro di me. Non ho fatto chemio, sono stato preso in tempo. Se avete dei nei fatevi controllare, non si scherza”, ha raccontato.

Le canzoni scritte dal paroliere

Classe 1945, è originario di Ramacca, in Sicilia, a metà degli anni Sessanta Malgioglio ha lasciato la sua terra d’origine per trasferirsi a Genova dalla sorella. Qui è entrato in contatto con alcuni cantautori, da Gino Paoli a Luigi Tenco, e ha stretto un fortissimo legame con Fabrizio De André, il quale ha cambiato la sua vita.

Nel corso della sua fortunata carriera ha scritto titoli come Gelato al cioccolato per Pupo, Forte forte forte di Raffaella Carrà, L’importante è finire di Mina, Che donna, La moglie l’amante, l’amica per Celentano, Testarda io per Iva Zanicchi, Mi sono innamorato di tuo marito l’ultimo successo solista.