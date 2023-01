Cristiano Lucarelli difende il figlio: «È innocente»

Cristiano Lucarelli, ex bomber del Livorno e della Serie A, ha voluto parlare in merito alla vicenda che coinvolge il figlio Mattia, arrestato per violenza sessuale di gruppo. L’ex calciatore ha postato un video su Instagram e ha difeso suo figlio dalle accuse che lo riguardano.

Le parole di Cristiano Lucarelli su Instagram

Nel video pubblicato su Instagram, Cristiano Lucarelli è stato molto diretto. Infatti, ha esordito con queste parole: «Pensavate che mi nascondessi, che scappassi, che non ci mettessi la faccia? Mi dispiace deludervi, ma la faccia ce l’ho sempre messa per tante cose, figuriamoci se non ce la metto per una cosa che ho creato io, per un ragazzo che ho educato e cresciuto io, trasmettendogli dei grani valori, dei valori di orgoglio, tolleranza, contrarietà alla violenza, soprattutto verso le donne».

Lucarelli poi, ha continuato e si è detto certo dell’innocenza di Mattia, dichiarando che «dopo aver letto gli atti rafforzo ancora più l’idea». In molti utenti social hanno anche risposto male a Cristiano Lucarelli e suo figlio, ma l’ex calciatore ha detto: «Inviterei con i commenti a stare calmi, non c’è ancora una sentenza di primo grado e siamo in indagini preliminari».

Le ragioni per l’arresto di Mattia Lucarelli

Cristiano Lucarelli ha anche spiegato perché è stata attuata la misura cautelare contro il figlio. L’atleta ha spiegato che «Mattia e l’altro indagato sono stati intercettati, senza saperlo, in una telefonata dove parlavano di un’ingiustizia, di uno scherzo, che non credevano a cosa stavano leggendo».

Lucarelli ha proseguito dicendo che «non si evinceva l’ammissione di colpevolezza, non si evincevano cenni di pentimento. Ma se io non ho commesso il fatto, perché durante una telefonata dovrei sentirmi colpevole?». Infine, l’ex bandiera del Livorno calcio conclude con una riflessione: «Anche io queste cose le ho sempre sentite in tv, quando ci sei dentro è tutto diverso».