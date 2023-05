Cristiana Polegri, chi è la moglie dell’attore Stefano Fresi

Cristiana Polegri è una doppiatrice, vocal coach, insegnante di musica e sassofonista. Moglie dell’attore Stefano Fresi, è anche compositrice di Dance elettronica.

Cristiana Polegri: biografia e carriera

La donna è nata a Roma il 21 giugno del 1971 e ha frequentato la Scuola Popolare di Musica a Roma. Si è diplomata al Conservatorio e si è laureata in Economia e Commercio. Poi ha deciso di dedicarsi alla musica iniziando a suonare con importanti band jazz italiane. Ha però anche studiato recitazione e condivide questa passione con il marito, noto attore amato e stimato dal pubblico. Ha ottenuto grandi collaborazioni con diversi attori e diverse parti in film come L’amore del mondo (2009), Tutti i santi giorni di Paolo Virzì in La prima volta e in È arrivata la felicità.

Da citare tra le sue passioni c’è anche il sassofono, ma è proprio nel settore musicale che Cristiana ha incontrato più ostacoli perché ha dovuto subire delle critiche da parte di chi considera il sax uno strumento strettamente maschile. Lei stessa, in un’intervista a Il Messaggero, aveva confessato: «Il sax nell’immaginario collettivo è ancora uno strumento da uomini e una donna che lo suona desta stupore, meraviglia. Lo racconto scherzosamente nel mio spettacolo. Con brevi monologhi, canzoni e balli, racconto la storia di una donna che fin dal grembo materno capisce che la sua vita sarà dedicata alla musica. Una scelta non semplice, soprattutto per una donna».

Cristiana Polegri: vita privata

Come anticipato, Cristiana è felicemente sposata con l’attore Stefano Fresi, che l’ha conquistata inviandole molti messaggi, tramite telefono e cartacei. «Ci conoscemmo nel 1997 incrociandoci nei corridoi Rai, partecipavamo a due diverse trasmissioni, per poi metterci insieme nel 2004, quando per una strana coincidenza abbiamo cominciato a uscire con amici in comune e ci siamo innamorati perdutamente», ha raccontato lo stesso Fresi. Dal loro amore, che dura da circa 20 anni, è nato Lorenzo e, come traspare dai social, sono una famiglia molto affiatata.