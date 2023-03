L’italiana Cristiana De Filippis eletta fra i migliori 30 giovani matematici europei

Tra i migliori giovani matematici under 30 c’è anche l’italiana Cristiana De Filippis. Insieme ad altri colleghi, farà parte dell’Accademia della Società Matematica Europea. La studiosa proviene dall’Università di Parma.

Chi è Cristiana De Filippis

Cristiana De Filippis è tra i trenta matematici con meno di 30 anni che entrerà nella nuova Accademia destinata a raccogliere le eccellenze del settore tra le nuove generazioni in Europa. Un riconoscimento nazionale ed internazionale questo, che per la De Filippis è di grande prestigio se si pensa che i premi più importanti in matematica sono spesso riservati a persone ormai avanti con l’età. La dottoressa ha già vinto numerosi altri premi nel suo settore, tra i più importanti il G-Research Prize in Gran Bretagna per i suoi contributi al Calcolo delle variazioni e nel 2021 il premio Iapichino dell’Accademia Nazionale dei Lincei ricevuto dal Nobel Giorgio Parisi.

Dopo il dottorato di ricerca presso l’Università di Oxford, la De Filippis aveva ricevuto numerose offerte per posti di professore in varie università di prestigio in Europa e anche negli Stati Uniti, ma aveva scelto di tornare in Italia e in particolare a Parma. La cosa ancora più sensazionale è che attualmente l’impatto della ricerca e del lavoro della De Filippis l’ha portata ad essere, secondo la banca dati dell’American Mathematical Society, la persona più citata al mondo nel suo anno di dottorato.

Le dichiarazioni di colleghi e accademici

La nomina di Cristiana De Filippis rappresenta un importante riconoscimento non solo per lei, ma anche per l’Università di Parma. Il rettore Paolo Andrei ha dichiarato: «Desidero fare le più vive congratulazioni mie e dell’Ateneo alla dott.ssa De Filippis per questa nomina, che la colloca in un novero ristrettissimo di matematiche e matematici di grande prestigio a livello europeo. Si tratta di un riconoscimento a lei e anche alla scuola di matematica del nostro Ateneo, che è davvero di altissimo livello e che con la sua presenza si rafforza ulteriormente».

A commentare questo riconoscimento anche Susanna Terracini, professoressa ordinaria di Analisi Matematica all’Università di Torino: «Si tratta di un incarico di grande importanza e responsabilità. L’accademia avrà un ruolo propositivo e consultivo, si occuperà di promuovere convegni, attività e della nomina di vari comitati scientifici attivi in Europa. Cristiana De Filippis, con il suo incredibile curriculum e la sua mente brillante, rappresenta il futuro della nostra disciplina. Questa nomina è un importante riconoscimento non solo per lei, ma per tutta l’Università di Parma».