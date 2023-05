Cristiana Caleone, chi è la figlia di Massimo Ranieri

Forse non tutti sanno che il nome di Massimo Ranieri è in realtà uno pseudonimo: l’artista si chiama infatti Giovanni Calone e ha alle spalle, oltre ad una straordinaria carriera artistica, anche una figlia, di cui però non si parla molto spesso. Il nome della primogenita dell’artista è Cristiana Calone, ecco qualche curiosità in più su di lei.

Chi è Cristiana Calone, la figlia di Massimo Ranieri

La donna è nata dalla relazione tra l’artista di Rose rosse e Franca Sebastiani (morta il 27 maggio 2015). A quei tempi, però, il cantante campano non si sentiva in grado di prendersene cura nella maniera adeguata. Ecco dunque che, per i suoi primi anni di vita, Cristiana è cresciuta senza una figura genitorale maschile di riferimento. Nata nel 1971, non ha in realtà mai serbato un particolare rancore nei confronti del genitore. Ranieri ha deciso di riconoscere la paternità soltanto nel 1995, quando il sangue del suo sangue era ormai diventata una persona adulta. Cristiana, che ha un figlio che si chiama Giovanni come il nonno, ha oggi un ottimo rapporto con lui.

La sua toccante storia è raccontata nel suo primo libro, Riconosciuta, uscito il 28 aprile del 2023. Questa la sinossi del volume: «Una cena, una stretta di mano, una innata voglia di scoprirsi, di mettersi a nudo. Di farsi condurre nella propria storia, di raccontarsi e di viversi. Da tutto questo è nato il desiderio di darsi appuntamento a domani. Thomas ha aspettato Cristiana all’uscita di un Hotel tra i tanti di Roma. Si conoscevano da poche ora ma è come si fossero vissuti da sempre. Due fratelli che il destino ha voluto far sì che smettessero di camminare soli. Lei, Cristiana, figlia del grande artista internazionale. Thomas, scrittore dalla penna che narra di bene. Cristiana ha intuito che di Thomas poteva fidarsi perché in lui non c’era lo sguardo malizioso dell’uomo che seduce. In lui c’era piuttosto il volto di un amico, di un padre anche. Quel padre che per anni lei non ha vissuto e che ad un tratto è entrato nella sua vita. Aveva trentasette anni quando le venne chiesto di riconoscersi figlia e di gestire il bello di un nuovo amore; e di non perderlo. Thomas e Cristiana si misero a passeggio per Roma. Lui, un fiume di domande. Lei un vulcano di risposte nude. A tratti crude. Mai volgari. Vere. Vere come il suo nome. Cristiana».

L’incontro speciale in Rai

Un momento particolarmente emozionante per padre e figlia è stato il loro primo vero incontro in televisione: tutto è accaduto in occasione di un programma Rai trasmesso nel 2007. In quell’evenienza, Ranieri aveva deciso di dedicare alla sua Cristiana (molto commossa) un brano celeberrimo come La Cura di Franco Battiato, particolarmente simbolico considerato il particolare momento che entrambi stavano vivendo.