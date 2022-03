Cristian Dondi, chi è il filmmaker in coppia con Bugo a Pechino Express 2022

Filmmaker, montatore e operatore di documentari, cortometraggi, e promo commerciali, Cristian Dondi esordisce in televisione come concorrente di Pechino Express 2022 al fianco dell’amico Bugo, con cui forma la coppia de Gli Indipendenti: vediamo chi è e quali sono le principali tappe della sua carriera prima di approdare all’adventure-game in onda Sky Uno.

Chi è Cristian Dondi

Nato nel 1976, dopo il servizio militare ha dato concretizzazione alla sua passione verso la musica costituendo una band con cui scrivere e suonare le prime canzoni. Sono nati così i Quaxo, gruppo in cui Dondi suonava la batteria, Guido Pellò il basso e Christian Bugatti, vero nome di Bugo, faceva da voce. L’amicizia con quest’ultimo è nata durante l’adolescenza e non è mai finita, tanto che i due hanno scelto di affrontare insieme l’avventura a Pechino Express.

Dopo lo scioglimento del complesso musicale, nel 1996, ha deciso di dedicarsi al settore dell’audiovisivo. Recato a Londra e acquistata la sua prima telecamera portatile, ha iniziato a filmare e a formarsi insieme i professionisti del settore facendo della produzione il suo lavoro. Attualmente svolge infatti la professione di filmmaker freelance, montatore e operatore di varie tipologie di contenuti, dai documentari ai cortometraggi fino alle promo commerciali. Tra le agenzie importanti con cui ha collaborato vi sono Discovery Channel, MTV, Sky, Fondazione Trussardi, Zegna, Replay e Lotto.

Chi è Cristian Dondi: la vita privata

Del privato di Cristian non si conosce alcun dettaglio. L’ex batterista è infatti molto riservato e non ha mai fatto trapelare nulla riguardo la sfera sentimentale. Anche dai social network è impossibile carpire se sia single, fidanzato o sposato perché i contenuti da lui condivisi sono molto pochi e si riducono alla sfera lavorativa. Questa la descrizione che l’ex musicista ha fatto di se stesso su Instagram: “Mi piacciono gli strumenti musicali, i film in bianco e nero, camminare e perdermi per strade che non conosco”.