Crisi Ucraina, Sean Penn a Kiev per un documentario sulla guerra

Sean Penn sta girando un documentario sull’invasione russa in Ucraina. Dopo mesi di lavoro dedicato ad approfondire la situazione nel Paese, l’attore premio Oscar è arrivato a Kiev la scorsa settimana proprio con l’intento di raccontare, in un documentario, la crisi ucraina. E così si è ritrovato a farsi “testimone” dell’invasione da parte della Russia. Immediati gli elogi del presidente ucraino, con cui l’attore ha avuto un incontro.

Gli elogi del presidente Zelensky a Sean Penn

In zona di guerra, dunque, Penn sta portando avanti le sue ricerche e riprese. Notato, ieri, a una conferenza stampa di funzionari ucraini sulla crisi, l’attore, per il suo progetto, è stato subito elogiato dal presidente ucraino, che ha parlato con lui della situazione del Paese. Volodymyr Zelensky ha sottolineato il «coraggio» di Penn e ha poi ribadito l’importanza di azioni come quella intrapresa dall’attore. Il documentario sarà, secondo il presidente dell’Ucraina, un importante documento per «dire la verità: più persone così ci saranno, prima potremo fermare questa atroce invasione della Russia». Un modo per veicolare rapidamente e in modo efficace le varie fasi del conflitto, superando l’“ostacolo” della propaganda russa. Il documentario sarà prodotto da Vice Studios con Vice World News e Endeavour Content. Immagini dell’incontro tra il presidente ucraino e l’attore sono state diffuse in Rete e sono subito rimbalzate sui social.

Американский актер Шон Пенн в Киеве Президент Украины опубликовал видео без звука в Instagram со встречи с американским актером: «Чем больше людей знает про войну на Украине, тем больше шансов остановить Россию», – написано на видео. pic.twitter.com/95fajTTgxd — Аслан (@antiputler_news) February 24, 2022

Sean Penn al lavoro in Ucraina già lo scorso anno

Il lavoro per la realizzazione del documentario è iniziato da diversi mesi. Penn è stato in Ucraina già lo scorso anno proprio per preparare quanto necessario ad effettuare poi le riprese, a partire dagli incontri con esponenti delle forze armate locali. In quell’occasione, fu proprio il servizio stampa dell’esercito di Kiev a documentare la presenza dell’attore e a dare la notizia del suo lavoro in Ucraina. In questi giorni, invece, Penn ha dedicato le sue attenzioni a incontri con membri dell’ufficio del presidente e con la vice-primo ministro Iryna Vereshchuk, nonché con giornalisti locali e militari, per raccogliere più voci e punti di vista sulla crisi, cercando di offrirne un’analisi puntuale e articolata. Non è la prima volta che l’attore si dedica a progetti contro la guerra e a scopo umanitario. Nel 2010, ha realizzato Citizen Penn, documentario sugli sforzi che ha messo in atto per portare aiuti dopo il terremoto di Haiti.