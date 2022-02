Crisi Ucraina, Draghi chiama Putin: «Impegno comune, serve de-escalation»

Il Presidente del Consiglio Mario Draghi si è inserito nelle vicende internazionali che riguardano, ormai da giorni, le forti tensioni tra la Russia di Vladimir Putin e l’Ucraina. Il premier ha avuto una lunga conversazione telefonica proprio con il presidente russo. I due hanno analizzato gli sviluppi della crisi che tiene col fiato sospeso gran parte del mondo, per poi passare alle relazioni che storicamente ci sono tra il nostro paese e quello russo.

Draghi: «Adoperarsi per de-escalation»

Secondo fonti di Palazzo Chigi, Draghi avrebbe sottolineato l’importanza di «adoperarsi per una de-escalation delle tensioni alla luce delle gravi conseguenze che avrebbe un inasprimento della crisi». Da qui si è passati a un impegno comune, quello di cercare e trovare una «soluzione sostenibile e durevole della crisi e l’esigenza di ricostruire un clima di fiducia». Dall’altra parte, Putin avrebbe confermato che la Russia continuerà a «sostenere stabili forniture di gas all’Italia», almeno secondo quanto rivelato dall’agenzia di stampa russa Tass.

Putin chiede «garanzie legali di sicurezza»

Vladimir Putin, dopo aver rassicurato l’Italia, avrebbe spiegato a Draghi le sue richieste. Sempre secondo fonti russe, il presidente continua a premere sull’Ucraina affinché adempia «ai propri impegni, in particolare per quanto riguarda gli aspetti politici della risoluzione del conflitto». Poi, la discussione sul tema sicurezza. Per il leader di Mosca, servono dettagliate «garanzie legali di sicurezza». Avrebbe sottolineato l’importanza di «rispettare il principio fondamentale dell’indivisibilità della sicurezza».

Lo scontro Usa-Russia

Già nel dicembre scorso il Washington Post aveva parlato di una Russia in procinto di invadere l’Ucraina con oltre 175mila soldati. Il braccio di ferro tra i russi e gli Stati Uniti dura quindi da quasi due mesi, con i primi a negare queste indiscrezioni ma a volere la conferma e la rassicurazione sulla posizione dell’Ucraina. A quest’ultima, Putin chiede di non essere membro della Nato, mentre agli Usa e ai suoi alleati chiede di ritirare le proprie forze, lì dal 1997. Gli screzi tra i due Paesi hanno portato anche a minacce di sanzioni da parte dello stato americano. Intanto i colloqui proseguono, sia tra i due paesi sia con gli altri alleati. Mercoledì pomeriggio Putin sarà a colloquio con il primo ministro britannico Boris Johnson.