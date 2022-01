Fedez-Ferragni: la storia di un amore social e le voci di crisi

Sembrano esserci sempre più conferme intorno alle nubi che si addensano sul rapporto tra Chiara Ferragni e Fedez. Il duo più famoso dei social ormai da qualche settimana sarebbe alle prese con una crisi senza precedenti e nelle scorse ore il settimanale Oggi ha reso pubblica una clamorosa indiscrezione. Alla base della rottura ci sarebbe una persona esterna, un volto noto del jet set, che ancora non è stato svelato. I Ferragnez tornano a riempire le pagine dei giornali di gossip con una crisi, vera o presunta, dopo il precedente di qualche giorno fa, spazzato via a suon di lusso ed esposizione mediatica.

Crisi Ferragni-Fedez: il giallo della fede

Già da inizio gennaio si continuano a susseguire indiscrezioni riguardo un allontanamento, se non una rottura quasi definitiva, tra l’influencer Chiara Ferragni e il rapper Fedez. Tanti gli indizi che i fan e i paparazzi hanno provato a mettere insieme per provare a trovare una risposta ai tanti dubbi che circolavano intorno alla coppia. Gli elementi principali sono stati due: l’apparizione di Fedez sui social senza la fede nuziale al dito e l’improvvisa assenza del rapper dai contenuti social della moglie. Quando le voci si sono fatte più insistenti, però, i due hanno voluto fugare ogni dubbio e si sono fatti immortalare (dopo aver postato un selfie su Instagram) durante una cena romantica. Non in un ristorante qualsiasi, ma dallo chef stellato Carlo Cracco prenotato interamente per loro. E come se non bastasse, Chiara ha sfoggiato un bracciale di Cartier dal valore di 318 mila euro, regalatole dal marito.

Fedez-Ferragni: com’è nata la coppia

In tanti, adesso, provano a capire se davvero per la coppia sia arrivato il capolinea. La storia d’amore tra Fedez e Chiara Ferragni ha avuto inizio nel 2016. A dare il via alla relazione tra i due è stata una strofa della canzone Vorrei ma non posto, in cui il rapper ironizza sul papillon della cagnolina Matilda, marchiato Louis Vuitton. L’influencer rispose al sarcasmo complimentandosi per la canzone. Dopo un’ulteriore risposta di Fedez («Chiara, limoniamo?»), i due uscirono insieme e a beccarli fu il settimanale Chi. Quella che sembrava essere semplicemente una trovata pubblicitaria si trasformò in amore vero. Post su instagram, viaggi, baci in aeroporto e l’inizio di una storia a distanza, con Fedez a Milano e Chiara a Los Angeles. La svolta arriva nel maggio 2017, quando durante il concerto con J-Ax all’Arena di Verona il rapper sorprende tutti e le chiede la mano. I due si sono poi sposati il primo settembre 2018. Leone, il primogenito, è nato nello stesso anno, mentre la piccola Vittoria nel marzo del 2021.

