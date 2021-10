Crisi dell’energia in Cina, il governo rafforza i controlli sul carbone

La Cina ha annunciato un rafforzamento del suo controllo sul mercato dell’energia, con le autorità che hanno espresso la volontà di intervenire sul mercato del carbone e di indagare sui meccanismi di prezzo dello stesso per prevenire il rischio di speculazione e minacce alla sicurezza economica. Lo segnala oggi il South China Morning Post, uno dei quotidiani cinesi più diffusi.

Han Zheng: urgentissimo continuare a tagliare le emissioni

Una serie di dichiarazioni e commenti, tra i quali quelli del vicepremier Han Zheng, hanno sottolineato l’urgenza d’intervenire e stabilire un controllo su un settore che sta provocando più di un grattacapo. La Commissione nazionale di sviluppo e riforma, agenzia di pianificazione del governo cinese, ha ammonito i governi provinciali di rispettare gli impegni di taglio delle emissioni per quest’anno. La conseguenza è stata un taglio delle forniture di elettricità in diverse province, con effetti sulla produzione. Contestualmente si è verificato un aumento dei prezzi dell’energia elettrica.

Caro-energia, l’agenzia di pianificazione lancia l’attacco contro la speculazione

L’agenzia di pianificazione è tornata ieri sull’argomento, dopo un incontro con i fornitori di carbone e con il China Electricity Council, avvertendo che l’energia deve essere utilizzata in maniera «ordinata» e affermando che «l’attuale aumento del prezzo è completamente svincolata dai principi di offerta e domanda e, con l’avvicinarsi della stagione del riscaldamento, i prezzi stanno ancora mostrando un irrazionale trend al rialzo».

Necessario tornare a un prezzo del carbone ragionevole

Ha inoltre chiarito che userà «tutti i mezzi necessari» per «tornare a un prezzo del carbone ragionevole» e per assicurare una fornitura di energia «sicura e stabile». Le ha fatto eco la SASAC, Amministrazione statale per la supervisione degli asset, che ha ordinato a tutte le azione di stato di “mobilitarsi con urgenza e dispiegare tutti i mezzi possibili per organizzarre la produzione” e la fornitura di energia elettrica.