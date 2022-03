«Ciao! Cosa mi racconti?». «Niente! E altrettanto spero di te e famiglia!». L’automobile si chiama così perché non la trovi mai dove l’hai parcheggiata. Siamo in crisi energetica, perdonami ma ho bisogno di una causa di riflessione. Andrò a piedi ovunque. Caro-benzina ti schivo, così mi distruggo un po’. Tempo di tagli. «Come si scopre di essere innamorati? Si è innamorati quando si comincia ad agire contro il proprio interesse». Il film è L’amore fugge, e Truffaut chiude il ciclo di Antoine Doinel, così decide, così recide il cordone con l’altro lui. Non per nulla ‘alter ego’ è nel contempo anagramma di ‘relegato’ e ‘legatore’. Quando non cercavamo noi stesi. Quando cercavamo la gente sull’elenco telefonico. Che tempi grami, questi. Eppure s’era detto che saremmo morti democristiani, mica d’altro.