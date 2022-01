La crisi frena Starbucks Italy: a Milano chiusi due locali

Dopo il forte calo del fatturato tra 2019 e 2020, la crisi dovuta al Covid non ha salutato nemmeno un colosso della ristorazione mondiale del calibro di Starbucks. La notizia delle ultime ore è che la catena italiana che si aggancia al colosso del caffè americano ha deciso di non riaprire due dei suoi store a Milano, entrambi chiusi nei mesi scorsi per una ristrutturazione che, di fatto, non finirà. Si tratta degli store in via Turati, la cui riapertura era prevista per lo scorso 22 novembre, e di Porta Romana, che su Google risulta essere chiuso «permanentemente».

Starbucks Italy: crollo dei ricavi tra 2019 e 2020

L’arrivo di Starbucks a Milano aveva dato vita a un discreto movimento di cittadini e turisti, incuriositi dalla catena mondiale e dall’atmosfera americaneggiante degli store, spesso visti in film e telefilm statunitensi. Dopo aver realizzato 11 milioni di ricavi nel 2019, però, l’arrivo della pandemia ha dimezzato i guadagni di Starbucks Italy, che nel 2020 ha registrato un calo del 44,28 per cento, scendendo a 6,18 milioni. Non una grossa cifra a fronte di grandi investimenti, come quello fatto dalla catena nel vecchio Palazzo delle Poste a Cordusio, per un totale di oltre 50 milioni di euro.

Starbucks Italy, addio ai locali di via Turati e Porta Romana

I locali di via Turati e Porta Romana, quindi, non riapriranno. Il primo è chiuso ormai da mesi e si parlava di una possibile riapertura, prima annunciata e poi smentita dai fatti, lunedì 22 novembre 2021. Avrebbe dovuto ripartire dopo una veloce e breve ristrutturazione, invece è diventato il simbolo della crisi del colosso del caffè americano a Milano. E allo store di via Turati si è affiancato quello di Porta Romana. Google recita «chiusura permanente», dando la conferma su quanto già supposto dal momento dell’ultimo calo di saracinesca. Restano attivi i locali di Cordusio, di corso Vercelli, di via Durini, via Restelli, Garibaldi e alla stazione Centrale.