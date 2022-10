Crisi climatica, nei Paesi poveri «189 milioni di persone colpite da disastri ogni anno»

La Loss and Damage Collaboration, di cui fa parte anche Oxfam, ha diffuso tramite quest’ultima un documento in cui si analizzano i costi del cambiamento climatico per le nazioni economicamente più deboli. Nel report si lancia un vero e proprio allarme, condiviso da oltre 100 tra ricercatori, attivisti e politici da ogni parte del pianeta. Si legge che sono circa 189 milioni le persone che ogni anno in media vengono colpite da eventi climatici fuori dal comune. L’analisi si rivolge ai Paesi in via di sviluppo ed è partita nel 1991, con un dossier che punta il dito contro gli Stati più ricchi.

55 Paesi hanno subito danni per 500 miliardi

Nella nota di Oxfam si legge chiaramente che «complessivamente 55 tra i Paesi più poveri al mondo hanno subito perdite economiche da eventi climatici estremi per 500 miliardi di dollari nei primi 20 anni del secolo». Il dossier parla di «quanto disuguaglianza e crisi climatica procedano di pari passo. Solo nella prima metà del 2022, sei tra i più grandi attori dell’industria mondiale dei combustili fossili (BP, Shell, Chevron, Exxon Mobil, Total e Eni) hanno realizzato profitti superiori per 70 miliardi di dollari al costo associato ai disastri climatici, che hanno colpito i Paesi in via di sviluppo nei primi sei mesi dell’anno». Il consigliere politico di Oxfam Italia, Francesco Petrelli, riassume: «Milioni di persone che vivono nei luoghi più disagiati del Pianeta pagano un conto salatissimo al cambiamento climatico. Il comparto fossile ha realizzato profitti stratosferici tra il 2000 e 2019: un ammontare che supera di quasi 60 volte il costo della crisi climatica nei 55 Paesi più vulnerabili analizzati».

676mila vittime di disastri climatici nelle aree povere

Il documento diffuso da Oxfam Italia analizza molteplici dati, partendo dalle vittime. Sono state 676mila dal 1991 nelle sole aree povere, con un aumento del 79 per cento di vittime registrate e il 97 per cento colpite nei soli Paesi in via di sviluppo. L’Africa, intanto, perde tra il 5 e il 15 per cento di Pil pro-capite all’anno a causa dei cambiamenti climatici, ma influisce sulle emissioni meno del 4 per cento. Un divario incredibile, che colpisce soprattutto la parte orientale, che insieme al Pakistan fa registrare 33 milioni di persone colpite da inondazioni e 30 miliardi di danni.

Manca un fondo per finanziare perdite e danni

Ciò che serve e non c’è, è anche un fondo garantito per finanziare perdite e danni dei Paesi colpiti. L’Onu ha stimato per le alluvione 427,3 milioni di dollari, cioè poco più dell’1 per cento di quanto in realtà serve. E di questa cifra, è stato finanziato fin qui soltanto il 19 per cento. Ma non si parla soltanto di alluvione. Per la siccità in Africa le Nazioni Unite stima 3 miliardi di dollari. Ciò che serve, però, è agire velocemente perché in media una persona ogni 36 secondi in Africa orientale potrebbe morire di fame nei prossimi mesi.