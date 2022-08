La crisi climatica aumenta pure il rischio di malattie infettive nell’uomo

Oltre 200 malattie infettive potrebbero peggiorare per colpa del cambiamento climatico. Ad affermarlo un nuovo studio congiunto delle università americane di Wisconsin e Hawaii e della svedese di Göteborg. I ricercatori, sotto la guida del ricercatore Camilo Mora, hanno analizzato gli impatti della crisi ambientale e le sue interazioni con 375 malattie che colpiscono ogni anno l’uomo. Hanno certificato un aumento dei rischi per 218 di esse, ossia il 58 per cento del totale, a fronte di una diminuzione in appena nove casi. Fra le ragioni principali vi sono il degrado dell’habitat degli animali e il calo delle difese immunitarie.

Così la crisi climatica aumenta i rischi di malattie infettive

La ricerca, disponibile sulla rivista scientifica Nature Climate Change, ha portato alla creazione di una mappa concettuale con tutti gli stati di rischio. Gli autori hanno analizzato circa 77 mila articoli scientifici degli ultimi anni riportanti studi su 375 malattie infettive. Hanno scoperto così che 218 di esse, ossia il 58 per cento del totale, potrebbe essere aggravato dalla crisi climatica. L’allarme riguarda le ondate di calore, l’innalzamento del livello del mare e gli incendi, ma anche la siccità, le piogge torrenziali e gli sbalzi termici. Gli scienziati hanno dato vita anche a una mappa interattiva, liberamente consultabile per valutare i livelli di rischio in base alla malattia. Si può così vedere come la crisi climatica impatti su influenza, Covid-19, ma anche meningiti, eruzioni cutanee e virus gastrointestinali. Non mancano miglioramenti, riscontrati però in appena nove casi con lievi attenuazioni (il 3 per cento).

Lo studio ha identificato quattro modi attraverso cui la crisi climatica impatta sulla salute umana. In primo luogo, il degrado degli habitat naturali avvicina gli animali portatori di malattie all’uomo. Per esempio, incendi e siccità spingono pipistrelli e roditori in nuove aree, aumentando così le possibilità di trasmettere infezioni come ebola e Covid. Un fenomeno che già nel 2016 contribuì alla diffusione di alcuni focolai di Zika in Asia e soprattutto Africa. Inondazioni e piogge torrenziali causano anche il fenomeno opposto, con alcune popolazioni migratorie che invadono involontariamente gli habitat di alcuni animali portatori di colera e febbre di Lassa. La crisi climatica rappresenta inoltre un boost per gli agenti patogeni e i loro vettori, tra cui le zanzare che ora stanno diffondendo nel mondo il West Nile. Infine, il sistema immunitario umano tende a indebolirsi a seguito di sbalzi termici, aggravando il rischio di influenza.