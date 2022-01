Tra disastri ambientali, alluvioni, temperature incontrollate e anomale ondate di calore, il 2021 è stato un anno movimentato in termini di clima. Il Guardian ha riassunto mese per mese gli eventi più allarmanti, gli appuntamenti e anche le (poche) buone notizie.

Le tappe dell’emergenza climatica nel 2021

Gennaio: tra catastrofi e piccoli passi in avanti

Il 2021 è iniziato nel peggiore dei modi, con la conta dei danni causati dagli incendi e dagli allagamenti registrati l’anno precedente considerato dalla Nasa il più caldo di sempre. Soltanto negli Stati Uniti, la California si è ritrovata a fare i conti con più del doppio degli incendi boschivi e oltre 1,7 milioni di ettari completamente distrutti. Ma non solo. La Malesia è stata messa in ginocchio da piogge torrenziali che hanno portato all’evacuazione di 50 mila persone e la Turchia si è misurata con la siccità più grave dell’ultima decade. L’unico spiraglio di luce è stato il ritorno degli Usa nell’accordo di Parigi e un progetto israeliano di batterie per auto elettriche ricaricabili in 5 minuti.

Febbraio: il ritorno degli oranghi e la scoperta del Brookesia Nana

Mentre il Texas ha dovuto affrontare un’ondata di freddo record (con interi quartieri senza luce e acqua), in Indonesia venivano rimessi in libertà 10 oranghi salvati dagli agguati dei bracconieri e in Madagascar gli scienziati facevano una scoperta straordinaria, recuperando il Brookesia Nana, minuscolo camaleonte che si pensa possa essere il rettile più piccolo sulla Terra.

Questo atomo a forma di camaleonte è un esemplare della specie "Brookesia nana". Scoperto da Frank Glaw all'inzio di quest'anno, in Madagascar, potrebbe essere il rettile più piccolo del mondo. via @BBCWorld https://t.co/qvpTEXx24o

📷 credit: https://t.co/7m4C3zxkNK pic.twitter.com/mizK2APrsC — Loundscape (@Lound_scape) February 8, 2021

Marzo: delfini a New York e invasione di topi in Australia

Con l’avvicinarsi della primavera New York ha assistito all’arrivo dei delfini nell’East River, notizia che ha confermato l’ottimo lavoro di pulizia del fiume costato all’amministrazione 45 milioni di dollari. Dall’altra parte del Pianeta, però, non è stato tutto rose e fiori. L’Australia, in particolare la regione del Nuovo Galles del Sud, si è divisa tra la gestione di catastrofiche alluvioni e un’inspiegabile invasione di topi.

A pod of dolphins was spotted in NYC's East River this week, just months after a humpback whale was seen in the Hudson River. City environmental officials say New York's rivers and harbor are currently the cleanest they've been in more than a century 🐬 pic.twitter.com/AxkiTMZYmL — NowThis (@nowthisnews) March 25, 2021

Aprile: promesse e cieli gialli

Una sentenza storica della Corte Suprema tedesca ha messo in evidenza come le misure adottate nella lotta contro il cambiamento climatico fossero insufficienti e il governo ha dichiarato di voler dare ascolto ai giovani attivisti. Un tripudio di promesse ha animato anche il vertice sul clima organizzato da Joe Biden, al quale hanno partecipato più di 40 leader mondiali. È stato proprio in quell’occasione che gli Stati Uniti hanno deciso di impegnarsi seriamente per tagliare le emissioni di CO2 del 50-52 per cento entro il 2030. Intanto, i cieli di Pechino si sono tinti di giallo per settimane e il ciclone Seroja ha messo alla prova il versante occidentale del continente australiano.

Maggio: obiettivo zero emissioni

A maggio, un tribunale olandese ha imposto alla Royal Dutch Shell di tagliare le emissioni del 45 per cento entro il 2030 con un provvedimento senza precedenti che avrà grosse implicazioni sul business delle multinazionali energetiche. La decisione è arrivata proprio mentre l’Agenzia Internazionale per l’Energia pubblicava il rapporto Net Zero by 2050, nel quale ribadiva l’urgenza di interrompere, entro fine 2021, lo sfruttamento dei giacimenti di gas e petrolio per arrivare al traguardo di zero emissioni nette entro il 2050. Tra le notizie che hanno colpito, nel bene e nel male, i lettori, la decisione della Francia di togliere la carne dai menù delle mense una volta a settimana e il ‘moccio di mare’ apparso in Turchia, una coltre di scarti depositatasi lungo le coste.

Beaches in Turkey are being covered in “sea snot” — a slimy sludge of organic material experts blame on the climate crisis and pollution. Biologists say algae that cause the sludge are growing out of control in the Marmara Sea, going up to 100 ft deep and threatening wildlife. pic.twitter.com/HCc3ytXH4i — AJ+ (@ajplus) June 9, 2021

Giugno: l’America nella morsa del caldo

Con l’estate alle porte, una delle ondate di caldo più forti di sempre ha iniziato a tormentare il Nord America per lunghi mesi. Una cupola di alta pressione si è estesa dalla California fino al Canada, dove il termometro ha sfiorato i 49.6 gradi centigradi. Le temperature torride non hanno dato pace neppure all’Asia e alla Nuova Zelanda, allarmando i capi di Stato sui rischi di un problema che avevano sottovalutato. Sul fronte inquinamento, invece, si sono registrati piccoli passi in avanti: la Polonia ha annunciato che, seppur solo nel 2036, avrebbe chiuso la centrale più inquinante d’Europa, quella di Belchatów.

This coal fired power plant in Poland’s town of Belchatów burns 45 Million tons of coal per year, producing 40 Million tons of CO2e. In other words, this one power plant emits more GHG than all of Ireland. | Spiegel Online pic.twitter.com/IMkMyYTeRU — Frank Mitloehner (@GHGGuru) December 15, 2019

Luglio: tra alluvioni e ghiacciai in pericolo

Il caldo non ha mostrato segni di cedimento neppure a luglio, quando nella Death Valley la colonnina di mercurio ha registrato i 54.4 gradi centigradi. Situazione che ha incrementato il numero degli allagamenti tra India, Cina ed Europa. In Germania, ad esempio, il sistema di allarme rapido per le alluvioni non ha funzionato e le precipitazioni hanno devastato città e villaggi, uccidendo centinaia di persone. E, come degna conclusione di un mese decisamente poco fausto, nuovi dati hanno messo nero su bianco il preoccupante aumento dello scioglimento dei ghiacci in Groenlandia.

Agosto: Grecia in fiamme

Il Comitato Intergovernativo di esperti sul cambiamento climatico ha richiamato l’attenzione dei leader mondiali, mettendo in chiaro come la crisi climatica sia causata dall’intervento umano. Nel frattempo, l’area mediterranea, in particolare la Grecia, si è trovata ad affrontare quella che il primo ministro Kyriakos Mītsotakīs ha definito «la peggiore catastrofe ecologica degli ultimi 10 anni» con una lunga serie di terribili incendi.

The top 10 photos of 2021 by @TIME includes the photo of a forest fire incident in Greece. It was the country’s worst #heatwave in 3 decades.#ClimateChange is eating away our carbon sinks!!

https://t.co/u3djXjLFhp pic.twitter.com/IU6x9jX806 — Syed M Abubakar (@SyedMAbubakar) December 27, 2021

Settembre: non è più tempo di bla bla bla

Il leit motiv del mese è stato, senza dubbio, il ‘bla bla bla’ di Greta Thunberg. La giovane attivista svedese ha criticato le promesse vuote dei capi di Stato sull’emergenza climatica. A completare il quadro, è cominciata una grave crisi energetica, con l’Europa alle prese con il prezzo alle stelle del gas.

Ottobre: è ora di agire

È tempo di azioni concrete: la Cina ha ospitato la conferenza di Kunming e annunciato investimenti per un totale di 233 milioni di dollari utili a proteggere la biodiversità nei Paesi in via di sviluppo e gli Emirati Arabi Uniti hanno definito, nel corso del Middle East Green Initiative, una serie di piani in vista del Cop28 che, tra due anni, li vedrà padroni di casa.

Biodiversity is the foundation of human survival & the lifeline for a shared future for all life on earth. Let's join hands to protect biodiversity & protect our shared future. Look forward to UN Biodiversity Conference in #Kunming, which will be one step towards our goal. #COP15 pic.twitter.com/oQ3FEM8mJp — Qin Gang 秦刚 (@AmbQinGang) October 2, 2021

Novembre: luci e ombre del Cop26

Dopo due anni di pandemia, tra ritardi, critiche e rinvii, la Cop26 ha finalmente aperto i battenti. Nella prima settimana, numerosi sono stati gli accordi su metano, deforestazione e surriscaldamento globale. Entro la fine della seconda, invece, il presidente del summit, Alok Sharma, ha fatto di tutto per convincere i Paesi partecipanti a sottoscrivere un patto che imponesse di aggiornare i piani di riduzione delle emissioni entro la prossimo Cop.

Dicembre: addio a EO Wilson

Con l’arrivo di dicembre, l’Organizzazione Meteorologica Mondiale ha annunciato un nuovo record di temperatura nella zona artica: quella rilevata, nell’estate del 2020, nella città russa di Verkhoyansk, pari a 38 gradi centigradi. Nel Kentucky, il tornado più devastante di sempre ha fatto più di 70 vittime e l’America ha dato l’addio al biologo EO Wilson, scomparso il 26 dicembre, considerato erede di Charles Darwin e padre del concetto di biodiversità.

