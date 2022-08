Crisi climatica, entro il 2100 più 60 per cento di mortalità per notti calde

Molto presto potremmo dire addio alle notti fresche e rinvigorenti. Un nuovo studio afferma come la crisi climatica stia rendendo le ore dopo il calare del sole sempre più torride, tanto da non fornire refrigerio al corpo dopo la giornata. Secondo i dati attuali, entro il 2100 dovrebbero aumentare la loro frequenza del 75,6 per cento, sfiorando addirittura i 40 gradi. Un numero preoccupante che sfocia anche in un rischio più alto di mortalità del 60 per cento. Gli scienziati: «Il rischio di notti troppo calde, spesso trascurato, è reale».

LEGGI ANCHE: Così il clima aumenta il rischio di contrarre malattie infettive

Così la crisi climatica impatta causando notti calde sul pianeta

La ricerca, disponibile sulla rivista scientifica The Lancet Planetary Health, è opera di un team di ricerca dell’università del Nord Carolina. Gli esperti, sotto la guida dello scienziato del clima Yuqiang Zhang, hanno analizzato 28 città in Cina, Corea del Sud, Giappone, Germania e Usa. Studiando i risultati della mutazione climatica fra 1980 e 2015, hanno potuto stilare due potenziali scenari futuri su scala globale anche in base alla riduzione delle emissioni nell’aria. Hanno così scoperto come, entro fine secolo, potremmo dover far fronte al 75,6 per cento in più di notti calde e torride. Dopo il calare del sole, soprattutto in Asia centrale, la temperatura potrebbe toccare i 39,7 gradi centigradi a fronte dei 20,4 attuali. «I rischi dell’aumento della temperatura di notte sono stati spesso trascurati», ha dichiarato Zhang in una nota. «Eppure ciò potrebbe verificarsi più rapidamente rispetto al giorno».

Il dato più preoccupante riguarda però la mortalità. Se le previsioni dovessero trovare conferma, si pensa che il rischio possa crescere di sei volte entro il 2100. Le alte temperature notturne infatti stressando il corpo umano, sforzando cuore e polmoni e non consentendo al fisico di espellere calore. Probabili anche i disturbi psicofisici dovuti a riposo irregolare e spesso interrotto da sudorazione e fastidio. Lo stress che ne deriva può portare a colpi di calore e, in casi estremi, al decesso. La carenza di sonno inoltre può indebolire le difese immunitarie, influendo sulla salute e aumentando il rischio di contrarre malattie.

LEGGI ANCHE: Temperature estreme, in aumento casi di stress, ansia e autolesionismo

Quali Paesi rischiano maggiormente e cosa fare per reagire

Ovviamente i casi variano in base alla posizione geografica. I Paesi storicamente più miti potrebbero soffrire di più, poiché disabituati ad alte temperature e impreparati ad affrontare notti calde. È il caso, come sostengono gli esperti, del Regno Unito che a luglio ha battuto ogni record. Il 18 luglio ad Aberporth, in Galles, i termometri non sono scesi sotto i 24,5 gradi, battendo il precedente dato risalente al 1990. Nello stesso giorno Coningsby, nel Lincolnshire inglese, aveva toccato 40,3 gradi, il massimo mai registrato nel Paese. Un’ondata di caldo che avrebbe ucciso 948 persone. «Occorre reagire al più presto», ha avvertito Zhang. «Basterebbe che le persone prendessero sul serio la minaccia, confrontandosi e investendo». A sua detta, sarebbe necessario che gli Stati investano per fornire aria condizionata alle fasce meno abbienti e creassero sistemi di allarme efficienti.