Crisi Ferragni-Fedez: colpa di un volto noto

Dall’incubo Covid a quello di una ipotetica, possibile rottura. Tempo di crisi per Chiara Ferragni e Fedez, che secondo le indiscrezioni delle ultime settimane starebbero vivendo un momento di coppia molto complicato. Dopo aver fatto i conti con il virus, poi superato, sembrerebbe adesso che sul filo del rasoio ci sia proprio la loro relazione, di cui si parla sempre più spesso sui giornali. Lo ha fatto anche il settimanale Oggi, che è tornato sull’argomento e ha alimentato i rumors sempre più insistenti. A minare il loro rapporto ci sarebbe una terza persona, un nome noto non ancora svelato.

L’indiscrezione di Oggi: una terza persona tra i Ferragnez

I Ferragnez rischiano davvero di naufragare? Le tensioni tra i due esistono davvero o sono soltanto frutto di indiscrezioni e gossip miste a voci di corridoio? Il settimanale Oggi ha lanciato una vera bomba sul duo più famoso dei social. Tra Chiara Ferragni e Fedez ci sarebbe addirittura una terza persona. «Qualcuno avverta Chiara Ferragni e suo marito Fedez», scrive il giornale, «che nella Milano bene si vocifera di una pesante maretta che starebbe compromettendo il loro rapporto. Si sta anche facendo riferimento a un nome noto che ne sarebbe la causa. È solo l’invidia che gioca brutti scherzi o c’è dell’altro?»

Fedez senza anello al dito e le presunte liti

Mentre si cerca di capire chi possa essere questo «nome noto» non ancora svelato, i fan e gli esperti di gossip analizzano gli elementi a disposizione. Le prime voci riguardanti le presunte tensioni tra Chiara Ferragni e Fedez hanno preso vita dopo un’apparizione pubblica di quest’ultimo, senza anello al dito. Un dettaglio che non è sfuggito a tanti, pronti ad attribuire all’assenza della fede un segnale di rottura nel matrimonio tra i due. A questo, poi, sono seguite le altre voci riguardanti liti continue all’interno della coppia, dovute ai figli. In precedenza il cantante aveva parlato della terapia di coppia e alcune sedute dal terapista dei due vengono mostrate anche all’interno della docuserie The Ferragnez. I due, intanto, proseguono la loro vita sui social normalmente.