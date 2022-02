Crisanti e la villa del Seicento: «Sono andato sempre gratis in televisione»

Ha suscitato polemiche la notizia dell’acquisto, da parte di Andrea Cristanti, di una villa del Seicento sui Colli Berici, nel Vicentino. La residenza si chiama Villa Priuli Custoza e, attribuita all’allievo del Palladio Vincenzo Scamozzi, ha una superficie di 15 mila metri e un giardino da 1,2 ettari: secondo molti, il microbiologo dell’Università di Padova, uno dei “volti” della pandemia, se la sarebbe potuta permettere grazie ai guadagni delle ospitate televisive degli ultimi due anni. Cosa che lui stesso si è affrettato a smentire.

Crisanti: «Ho fatto un mutuo, neppure troppo leggero»

Raggiunto dal Corriere della Sera e da Repubblica, Crisanti ha spiegato che la villa è costata «molto meno di 2 milioni di euro», questo il prezzo che stava circolando, e che non è stata pagata in contanti: «Ho fatto un mutuo, neppure troppo leggero». Quanto ai guadagni derivanti dalle ospitate, il microbiologo ha dichiarato di essersi «imposto di non guadagnare neanche un quattrino con la pandemia». Mai fatto comparsate a pagamento: «Si può essere d’accordo o meno con quel che dico, ma non si dovrebbe mai scendere così in basso. Sfido chiunque a dimostrare che io ci abbia guadagnato un euro. In televisione, ci sono andato sempre gratis», ha dichiarato, sottolineando di devolvere tutti i soldi guadagnati con le consulenza al Dipartimento.

Crisanti: «Trattative iniziate un anno e mezzo fa»

«Me lo posso permettere. Sono una persona agiata. Io e mia moglie occupiamo posizioni apicali da molto tempo. E abbiamo sempre condotto una vita frugale», ha aggiunto Crisanti. «Siamo solo due professionisti che a fine carriera hanno deciso di fare un investimento». L’idea di acquistare la villa, tra l’altro, non è nemmeno recentissima. Tutt’altro che un blitz immobiliare, insomma: «Io e mia moglie abbiamo iniziato le trattative per quella villa con giardino in provincia di Vicenza un anno e mezzo fa». Crisanti ha spiegato che dovrà fare diversi lavori, visto che la villa era abbandonata da oltre una decina d’anni. Posto che vi si trasferirà con la famiglia una volta pronta, l’obiettivo è quello di restituirla alla comunità, aprendo il giardino alle scolaresche: «È gigantesco, mi sembra un peccato che ci siano degli istituti che non hanno un po’ di verde. Nella zona ci sono pochi poli di aggregazione, gli studenti saranno i benvenuti».