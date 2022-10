Crisanti rinuncia allo stipendio da senatore: «Da medico guadagno di più»

Eletto nelle file del Partito Democratico alle ultime elezioni politiche, il professor Andrea Crisanti ha deciso di rinunciare allo stipendio di senatore. Non per orientamento ideologico bensì perché, dovendo scegliere, ha deciso di mantenere la retribuzione che percepisce dall’Università di Padova in qualità di direttore del laboratorio di Microbiologia e Virologia.

Andrea Crisanti rinuncia allo stipendio da senatore

L’esperto ha spiegato che, dopo l’elezione, si è messo in aspettativa ma con stipendio. Non potendo cumulare due buste paga, ha dovuto scegliere tra quella da senatore e quella da specialista e, come la maggior parte avrebbe fatto, ha optato per quella più conveniente. Dall’ateneo riceve infatti una somma più alta e, soprattutto, a livello di contributi previdenziali gli hanno consigliato una continuità nel versamento (lo scienziato ha 68 anni e può andare in pensione a 70): «Me l’hanno suggerito in Senato. Lo fanno già molti magistrati, non c’è nulla di nuovo».

Una parte dello stipendio sarà comunque devoluta al partito, come vuole la tradizione dei parlamentari dem: «Si sì, è così e lo facciamo ancora. Ma i versamenti ai fini pensionistici sono tutt’altra cosa».

La nuova carriera

Quanto alla sua nuova carriera, Crisanti ha affermato di non voler abbandonare del tutto la sua vocazione e di avere intenzione di continuare a fare ricerca e insegnare. «Sicuramente ora privilegerò il lavoro in Parlamento perché ho preso un impegno con gli elettori che intendo mantenere. Ho tantissime idee, di cui parlerò in dettaglio più avanti, ma intanto ho promesso agli italiani all’estero di cercare di risolvere una serie di problemi», ha spiegato.

Il direttore della Microbiologia di Padova è infatti stato eletto nella circoscrizione Estero e, a pochi giorni dal suo ingresso in Senato ha promesso di spendersi per gli ultimi e diffondere la conoscenza affinché possa impregnare la politica e concorrere al bene comune.