Crisanti replica a Salvini: «Con te al governo 300 mila morti Covid»

La candidatura tra le liste del Partito Democratico di Andrea Crisanti, microbiologo dell’Università di Padova, continua a far discutere e ad accendere dibattiti: dopo le critiche ricevute dai due Matteo, Salvini e Renzi, l’esperto ha deciso di rispondere attaccando a sua volta i leader di Lega e Italia Viva.

Crisanti replica a Salvini

«Il tele-virologo Crisanti candidato col Pd. Credo che ora si capiscano tante cose». Così il segretario del Carroccio aveva commentato la scelta dello scienziato di scendere in campo nella circoscrizione Europa. Parole a cui quest’ultimo ha replicato, durante un’intervista a Radio Capital, citando «tutti gli errori di valutazione commessi da lui, sia in politica estera che sulla sanità pubblica» e arrivando a sostenere che, se il governo fosse stato nelle mani della Lega, «ora ci sarebbero 300 mila vittime di Covid al posto di 140 mila e saremmo allineati con Putin». Già il giorno prima aveva avuto modo di affermare, in un colloquio con Repubblica, che gli attacchi degli esponenti di centrodestra gli scivolavano addosso: «Quella parte politica piuttosto dovrebbe essere preoccupata per le stupidaggini che ha detto sulla pandemia e per i problemi con l’Europa».

Con queste parole Crisanti ha iniziato a vestire a tutti gli effetti gli abiti di un candidato politico dando concretizzazione alla sua storia al fianco della sinistra: iscritto da sei anni al circolo del Partito Democratico di Londra, ai tempi di Berlinguer aveva anche aderito alla FGCI (Federazione Giovanile Comunista Italiana).

Crisanti contro Renzi

Ulteriore dimostrazione del suo inserimento nel dibattito pubblico è stata la risposta che ha voluto dare a Matteo Renzi, anch’egli critico sulla sua candidatura tra i dem. « Ho paura che al primo raffreddore ci prendiamo una quarantena di due mesi e non ne usciamo, considerato che prima voleva tenerci chiusi a Natale, poi ad aprile voleva chiuderci in casa per salvare l’estate, poi in estate chiusi di nuovo perché altrimenti c’erano troppi morti», aveva dichiarato il senatore fiorentino.

Dura la replica del virologo, secondo cui nelle parole dell’ex premier «c’è ignoranza scientifica e opportunismo». Dopo aver ricordato di aver fatto quelle affermazioni quando ancora non era stato introdotto il vaccino contro l’infezione, ha concluso dichiarando che «i politici, compreso Renzi, annaspano».