Crisanti: «La Russa votato anche dal Pd. Sono indignato, serve chiarimento»

«Obiettivamente sono uscito infuriato dall’aula. Non ho nemmeno sentito il discorso di La Russa, degnissima persona, figuriamoci, ma indipendentemente da questo sono scandalizzato per la dinamica della sua elezione». Così Andrea Crisanti commenta a caldo l’elezione di Ignazio La Russa come presidente del Senato. Infatti, Forza Italia era uscita dall’aula al momento della votazione. In più, risulterebbero ai conteggi 17 voti a favore di La Russa da parte dell’opposizione. Per il virologo appena eletto in Parlamento, il prossimo congresso in arrivo potrebbe essere l’occasione per fare chiarezza.

Crisanti su vicenda La Russa: «serve chiarimento»

«Sollecito un chiarimento. È inconcepibile che non sia stata fatta nemmeno una riflessione. In nessun gruppo dell’opposizione, e soprattutto nel Pd. Dopo una campagna elettorale fatta di ‘o noi o loro’ succede questa cosa farsesca, che un esponente come La Russa venga eletto con una ventina di voti nostri. Lo trovo indecente» spiega in un’intervista rilasciata a Repubblica. «Non possiamo lamentarci se poi gli elettori non ci votano più. Non si può chiedere il loro voto sulla base di principi poi disattesi. Sarà uno sfogo di un novizio ma se l’opposizione vuole rinnovarsi deve partire dalla coerenza dei comportamenti» continua.

Poi, il virologo si sofferma sul discorso di Liliana Segre, in riferimento alla domanda se ha votato scheda bianca. «Ci metto la mano sul fuoco. Le inquadrature tv che mi hanno visto commosso alle parole della Segre su Matteotti lo possono confermare».

L’arrivo del virologo in parlamento

Il virologo è arrivato in Parlamento come candidato vincitore del PD alle ultime elezioni. «Quello che non riesco a concepire invece è come dalle nostre fila siano arrivati i voti per il presidente del Senato, in totale contrasto con il nostro programma e i nostri di valori» spiega, ricordando che invece non ha alcuna rimostranza sull’elezione di Lorenzo Fontana come presidente della Camera.

«No, in questo caso non ho nulla da eccepire. Trovo coerente e logico che la maggioranza abbia votato per una figura che rispecchi i suoi valori e i principi della premier, ‘Giorgia, madre, cristiana’ … E non capisco lo scandalo dell’opposizione» conclude.