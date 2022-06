Criptovalute, cosa sono, come dichiararle e quanto sono tassate

Cosa sono le criptovalute? Bisogna dichiararle e sono tassate? Queste sono alcune delle domande che chi è interessato al mondo in espansione delle valute digitali si pone. Ecco dunque le informazioni di base necessarie per muoversi nell’intricato settore della decentralizzazione.

Cosa sono le criptovalute?

Le criptovalute sono una risorsa virtuale, alternativa alla moneta “fiat”, vale a dire al denaro fisico che finora siamo stati abituati ad utilizzare. La criptovaluta infatti non esiste in forma fisica, ma si genera e si scambia esclusivamente per via telematica. Le transazioni di criptovalute avvengono, per lo più, in modalità “peer-to-peer“, perché non è necessario avere intermediari (come una banca) perché lo scambio venga eseguito.

Il controllo decentralizzato di ciascuna criptovaluta funziona attraverso una tecnologia di contabilità generalizzata (DLT) in genere una blockchain, che funge da database di transazioni finanziarie pubbliche. La transazione, una volta eseguita, viene “registrata” nella blockchain. Quest’ultima è una sorta di registro che memorizza gli scambi “fissandoli” in una “catena di blocchi” in modo sicuro, verificabile e permanente. Nella sostanza è una lista in continua crescita di record, chiamati block, che sono collegati tra loro e resi sicuri mediante l’uso della crittografia. I dati in un blocco sono per loro natura immutabili.

Quante criptovalute ci sono nel mondo e come funzionano?

Alcuni concetti tradizionalmente utilizzati per le monete a corso legale, come ad esempio quello di ‘portafoglio’, sono stati adattati anche al contesto delle monete virtuali, dove si parla di ‘portafoglio digitale/elettronico’ (o wallet digitale/elettronico o semplicemente e-wallet).

Al mondo esistono oltre 17.500 criptovalute diverse, il cui funzionamento è regolato da “protocolli”. Il protocollo da cui derivano molte monete virtuali è quello di Bitcoin, sicuramente la valuta digitale più conosciuta. Tutte le altre sono infatti ribattezzate “AltCoin”: monete alternative a quella “originale”.

Un’altra classificazione in uso prevede la suddivisione tra moneta virtuale ‘chiusa’, ‘unidirezionale’ e ‘bidirezionale’. La differenza tra le tre fattispecie risiede nella possibilità o meno di poter scambiare la criptovaluta con moneta a corso legale (o valuta ‘ufficiale’ o ‘moneta fiat’, secondo altre comuni denominazioni) e nella tipologia di beni/servizi acquistabili. Il bitcoin, ad esempio, è una moneta virtuale biridezionale in quanto può essere facilmente convertita con le principali valute ufficiali e viceversa.

La regolazione delle criptovalute da parte degli Stati

La tecnologia di blockchain non è ancora stata chiarita del tutto dal punto di vista legale e legislativo, ma i governi stanno cercando di andare nella direzione di un progressivo aggiornamento. Per esempio, nel 2017 lo Stato del Nevada (USA) ha approvato una legge per la completa liberalizzazione della blockchain. Altri Stati hanno invece applicato regole molto dure. È il caso dello Stato di New York, che ha imposto leggi ferree per chi faccia uso di questa tecnologia per scambi monetari, con una condanna anche di espulsione dallo stesso Stato. Altri Stati ancora, tra cui il Giappone, hanno riconosciuto al Bitcoin corso legale, e dunque in questi Stati può essere usato legalmente al posto della valuta locale.

Devo dichiarare le criptovalute?