Berlino sostiene che Roma continua a permettere alle vittime dei crimini di guerra nazisti di chiedere risarcimenti allo stato tedesco. Una precedente sentenza dell’ICJ stabiliva che tali richieste violano il diritto internazionale. Dunque, Berlino ha avviato un procedimento davanti alla Corte internazionale di giustizia (ICJ) dell’Onu, basata all’Aia, contro l’Italia per il mancato rispetto della sua immunità giurisdizionale come Stato sovrano.

Crimini di guerra nazisti: perché la Germania ora denuncia l’Italia?

La Germania sostiene che Roma stia continuando a permettere alle vittime dei crimini di guerra nazisti di chiedere risarcimenti allo stato tedesco anche dopo una precedente sentenza dell’ICJ secondo cui tali richieste violano “il diritto internazionale”. Lo si legge in una nota pubblicata dalla stessa Corte.

Nel suo ricorso la Germania ricorda che, il 3 febbraio 2012, la Corte ha pronunciato la sua sentenza sulla questione dell’immunità giurisdizionale nella causa relativa alle immunità dello Stato. Berlino indica che, “nonostante le pronunce di tale sentenza, i tribunali nazionali italiani, dal 2012, hanno accolto un numero significativo di nuove richieste contro la Germania in violazione dell’immunità sovrana della Germania“.

Aggiunge che, dopo la pronuncia della sentenza, “almeno 25 nuove cause sono state intentate contro la Germania davanti ai tribunali italiani” e che “in almeno 15 procedimenti, i tribunali nazionali italiani hanno preso in considerazione e proceduto a richieste di risarcimento contro la Germania in relazione alla condotta del Reich tedesco durante la seconda guerra mondiale“.

Le origini della disputa

La disputa sulle richieste di risarcimento per la seconda guerra mondiale è iniziata nel 2008. Allora la giustizia italiana ha stabilito che la Germania doveva pagare un milione di euro alle famiglie di nove persone che erano tra le 203 vittime dell’esercito tedesco a Civitella, in Toscana, nel 1944.

Altre richieste di risarcimento sono seguite, spingendo Berlino a far valere il principio della sua immunità di Stato. La Germania ha infatti sostenuto di aver già compensato per i danni e i crimini della seconda guerra mondiale attraverso trattati di pace e di risarcimento con i paesi interessati, pagando miliardi di euro.