Criminalità, reati giù nel 2021: Milano capitale dei furti, Napoli del contrabbando

Nella classifica della criminalità del 2021 in Italia si piazza al primo posto Milano. Nel capoluogo lombardo quasi 6mila reati denunciati ogni 100mila abitanti, un dato comunque in calo rispetto a quello del 2019.

Criminalità nel 2021: in vetta Milano

Milano è la prima città in Italia per criminalità nel 2021. Nel capoluogo lombardo si registrano quasi 6mila reati denunciati ogni 100mila abitanti. I luoghi più gettonati dai criminali sono i negozi e le auto in sosta, ma Milano è anche settima per denunce di violenze sessuali, seconda per rapine in pubblica via e terza per associazioni per delinquere.

«Abbiamo riscontrato una predominanza dei reati da strada, anche aggressivi», ha confermato al Sole 24 Ore Marco Granelli, assessore alla Sicurezza del Comune di Milano. «Essi si compiono lungo gli assi commerciali, nelle zone della movida o sulla rete del trasporto pubblico che ogni giorno accoglie milione e mezzo di passeggeri».

Secondo lo studio del Sole 24 Ore, stilato con dati forniti dal dipartimento di Pubblica sicurezza del ministero dell’Interno, a Milano e nell’hinterland sono stati denunciati 193.749 reati. Si tratta di un numero allarmante, ma comunque in calo rispetto a quello del 2019, nel periodo pre-Covid. L’aumento delle denunce non riflette necessariamente una minor sicurezza. I cittadini sono oggi più propensi a rivolgersi alle Forze dell’Ordine e questo incrementa il numero di reati denunciati. Solo in una decina di province il dato è invece in controtendenza: Piacenza, Isernia e Rieti hanno registrato un incremento della criminalità.

La classifica delle città dove la flessione dei dati è stata più marcata

Nelle grandi città si è assistito a un calo generalizzato dei reati denunciati. A Milano, per esempio, il dato è sceso dell’11,8 per cento e quello di Roma del 6,8 per cento. Firenze (-24,6 per cento), Venezia (-17,8 per cento) e Bologna (-15,3 per cento) sono le città dove la flessione è stata più marcata. Gli analisti sottolineano che i dati sono influenzati dalle restrizioni ancora presenti nel nostro Paese nel primo semestre del 2021.

Sotto Milano, nella classifica dell’Indice di criminalità, si conferma Rimini. Qui i furti sono la tipologia di reato più denunciata, ed essi avvengono soprattutto a danno dei turisti che affollano la località in estate. Al terzo posto, sempre per furti, si trova invece Roma.

Per quanto riguarda gli altri primati negativi consolidati c’è Barletta, prima per i furti d’auto; Napoli per quelli con strappo e di motocicli, ma anche di contrabbando; Gorizia è prima per truffe e frodi informatiche; Vibo Valentia per minacce. Tra le novità: La Spezia vince nei reati legati agli stupefacenti e Matera nelle denunce di incendi; Enna è in cima alla classifica per gli omicidi volontari; Biella per le estorsioni e Ragusa per l’usura.