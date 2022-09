Chi è Rogozin, il favorito del Cremlino per guidare il nuovo distretto della Crimea

In Russia potrebbe a breve nascere il nuovo distretto federale di Krymsky comprendente la Crimea e le zone occupate di Lugansk, Donetsk, Kherson e Zhaporyzhia dopo l’annessione in seguito ai referendum. Secondo i media russi, già il 30 settembre Vladimir Putin rivolgerà alla nazione un «discorso storico» che, stando all’ultimo rapporto dell’intelligence britannica, utilizzerà per annunciare formalmente l’annessione.

Tra i favoriti a guidare il nuovo distretto della Crimea c’è Dmitry Rogozin

Come hanno riferito fonti vicine alla Difesa e all’Amministrazione presidenziale al quotidiano Vedomosti, già si pensa a chi potrebbe guidare il nuovo ente amministrativo. Il favorito è senza dubbio Dmitry Rogozin, ultrà putiniano ed ex numero uno di Roscosmos, l’agenzia spaziale russa. Cinquantotto anni, Rogozoin ha lasciato la guida di Roscosmos il 15 luglio scorso quando è stato sostituito da Yuri Borisov. Commentando l’addio di Rogozin, il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov fece capire che non sarebbe rimasto a lungo senza un lavoro. Già infatti si parlava di un suo futuro incarico nell’amministrazione presidenziale e come inviato del Cremlino nelle zone occupate dell’Ucraina.

Dall’esperienza in Rodina fino alla nomina in Transnistria

Nato a Mosca, Rogozin è laureato in giornalismo. Nel 1992 partì volontario per la Transnistria per combattere contro le forze moldave. Per cinque anni, dal 1994 al 1997, ha presieduto il comitato esecutivo del Congresso internazionale delle comunità russe, partito fondato dall’ex generale Alexander Lebed. Nel 2003 è stato eletto alla Duma con Rodina – coalizione di gruppi nazionalisti e di socialisti democratici, secondo Anna Politovskaja «creata dagli spin doctor del Cremlino appositamente per allontanare gli elettori moderatamente nazionalisti dai più estremisti nazional-bolscevichi» indebolendo il Partito comunista. Rogozin poi lasciò Rodina nel 2006. Subito dopo dal 2008 al 2011 è stato rappresentante speciale della Russia presso la Nato. Nel 2011 è stato nominato vice primo ministro per l’Industria della difesa e, l’anno successivo, rappresentante speciale del Presidente per la Transnistria.

