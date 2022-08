Come evolve la guerra in Ucraina dopo le nuove esplosioni in Crimea

Qualcosa si sta muovendo in Crimea. Nella regione annessa alla Russia all’inizio del 2014, gli ucraini stanno mettendo a segno colpi che fanno suonare dei campanelli d’allarme dalle parti di Mosca. Una settimana dopo quello che è sembrato essere un attacco di Kyiv a una base militare russa, un deposito di armi in un’altra struttura è stato colpito da una serie di esplosioni. I russi hanno parlato di sabotaggio, dopo che un incendio ha innescato le esplosioni nell’area di Dzhankoi, e le fiamme hanno interessato pure la centrale elettrica, danneggiando la ferrovia. Come ricordato dalla Bbc, la settimana precedente aerei da guerra russi erano stati distrutti in una base del Mar Nero sulla costa della Crimea. L’Ucraina ufficialmente non ha rivendicato quell’attacco, anche se il consigliere dell’ufficio presidenziale di Zelensky, Mykhailo Podolyak, ha descritto gli ultimi fatti come una «smilitarizzazione in azione», ammettendo che le esplosioni non sono state accidentali. Gli attacchi nell’area di Kurchatov, a circa 100 chilometri dal confine nord-orientale dell’Ucraina, hanno compromesso persino il normale funzionamento della centrale nucleare di Kursk.

L’Ucraina vuole riconquistare Kherson e Zaporizhzhia

Da quando è iniziata l’invasione il 24 febbraio, Vladimir Putin ha usato le basi nella penisola annessa della Crimea per conquistare altre ampie zone dell’Ucraina meridionale. In questo modo l’occupazione russa si è estesa in particolare a due regioni meridionali, Kherson e Zaporizhzhia, con l’Ucraina che ha promesso di lanciare una controffensiva per riconquistare le aree sotto il controllo russo. Uno scenario davvero possibile? Dopo che la base aerea russa di Saky è stata colpita martedì scorso, le immagini satellitari hanno rivelato danni significativi, con almeno otto aerei da guerra distrutti. La Russia ha provato a minimizzare, parlando di fatti accidentale, ma non ci sono dubbi che si sia trattato di un attacco orchestrato dall’Ucraina, vista la natura chirurgica della distruzione.

#Crimea this morning. 😳

Possibly railroad terminals filled with Russian military ammunition, etc. pic.twitter.com/9WmMQ1VaA7 — Igor Sushko (@igorsushko) August 16, 2022

L’obiettivo dichiarato è creare «caos all’interno delle forze russe»

Del resto da giugno le forze ucraine hanno nelle loro disponibilità più armi americane: hanno utilizzato i lanciarazzi statunitensi Himars per colpire fino a 50 depositi di armi. Questa apparente capacità dell’esercito ucraino di arrivare così lontano, fino a dietro le linee nemiche, sta diventando di notevole imbarazzo per i russi. Le esplosioni a Saky erano visibili dalle spiagge vicine, mentre i video pubblicati sui social media mostravano flussi di turisti che lasciavano la Crimea, attraverso un ponte costruito sullo stretto di Kerch dopo l’annessione russa. Del resto sempre Podolyak, il consigliere di Zelensky considerato la terza figura più influente nel Paese, ha detto senza mezzi termini al Guardian che l’Ucraina è impegnata in una controffensiva volta a creare «caos all’interno delle forze russe», con l’obiettivo di colpire le linee di rifornimento degli invasori dentro i territori occupati. La minaccia è che ci possano essere più attacchi «nei prossimi due o tre mesi» simili a quelli che stanno mettendo in difficoltà Mosca. Se questo sarà sufficiente ad aprire una nuova fase del conflitto, è presto per dirlo. Anche perché continua a essere improbabile una riconquista da parte degli ucraini della vicina città di Kherson.