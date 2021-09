Come tanti altri, Mr. Goxx spera di diventare ricco attraverso le criptovalute. Ed effettivamente ci sta riuscendo: nell’ultimo periodo l’efficienza delle sue operazioni è salita del 20 per cento, meglio di molti trader o fondi di investimento. Rispetto a loro, però, Mr. Goxx ha una particolarità: è un criceto. Accanto alla sua solita gabbia ha però un ufficio e ogni giorno, prima di mettersi a lavoro, inizia una livestream su Twitch e avvisa i suoi follower su Twitter («Mr. Goxx ha iniziato una sessione di trading»). Fa partire la sua ruota dell’intenzione e, mentre questa gira, seleziona la criptovaluta da scambiare: nel suo ufficio ci sono anche due tunnel, uno per comprare e uno per vendere. Quando entra in uno dei due, i sistemi collegati alla sua postazione completano l’operazione selezionata.

Dietro il criceto più ricco del mondo ci sono due uomini tedeschi: «In questo periodo tutto è più costoso, e risparmiare per potersi permettere una casa sta diventando quasi impossibile, visto il canone alto degli affitti», ha detto uno dei due alla Bbc. «Sembra che la maggior parte delle persone della nostra età (i due sono sulla trentina) non veda altre chance se non quella di gettare molti dei propri risparmi sul mercato delle criptovalute, ma senza sapere realmente come funzioni. Scherzando, ho detto che il mio criceto sarebbe stato in grado di prendere decisioni di investimento più intelligenti di quelle che facciamo noi umani». Il nome dell’animale non è un caso, ma un avvertimento: Mt Gox è stata a lungo la più grande piattaforma di scambio di criptovalute, ma poi è stata hackerata, migliaia di bitcoin sono stati rubati e ha dovuto dichiarare bancarotta.

Gli affari di Goxx Capital

Il primo mese di lavoro è stato duro. Mr Goxx ha iniziato il 12 giugno con 326 euro effettuando un ordine per Stellar. Un mese e 95 ordini dopo, Goxx Capital è sceso del 7,3 per cento. Il 27 settembre, però, le performance del criceto sono aumentate del 19,4 per cento. Meglio dei principali mercati azionari come Ftse 1000 o il Dow Jones, ma anche meglio di Berkshire Hathaway, la società di investimento del guru Warren Buffet. E anche nello stesso mercato delle criptovalute, Mr. Goxx a volte è andato leggermente meglio di Bitcoin, la più grande delle valute.

Per essere chiari: Goxx Capital non è una vera società di investimento, e i “partner” umani di Mr Goxx sottolineano con ogni tweet che i loro non dovrebbero essere presi come consigli. Al momento, il duo vuole rimanere anonimo, e preferisce che questo rimanga quasi un hobby. Il proprietario del signor Goxx è un docente, specialista di prototipazione, mentre l’altro è un programmatore. «Da quando il mio criceto ha intrapreso la sua attività, ho ricevuto un sacco di domande da persone che mi chiedevano maggiori informazioni sulle criptovalute. Normalmente, persone che scapperebbero davanti alla semplice parola “blockchain“.

La Goxx Box, l’ufficio del criceto trader

L’ufficio è completamente automatizzato e utilizza un’ampia gamma di tecnologie tra cui scripting di software, microcontrollori, computer a scheda singola, stampa 3D e altro ancora. Ma non è finita qui: «Abbiamo in mente molti aggiustamenti che renderebbero il tutto molto più divertente da guardare, con più spazio per Mr. Goxx per giocare”, ha detto il proprietario. Ma il criceto, come un vero manager di successo, ha i suoi orari. Il portale tra la sua gabbia normale e l’ufficio rimane aperto, tranne quando c’è bisogno di fare pulizie. Quindi, può staccare in qualsiasi momento. E i fan più accaniti sono costretti ad aspettare la prossima notifica in livestream: «Mr. Goxx è in ufficio».