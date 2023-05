Cricca di Amici tra gli angeli del fango in Emilia Romagna: l’appello sui social

Cricca, il cantante appena uscito dalla scuola di Amici 22, è uno dei cosiddetti «angeli del fango», i giovani che in questi giorni stanno aiutando gli abitanti dei paesi dell’Emilia-Romagna colpiti dall’alluvione. Il giovane ha anche fatto un appello social per invitare tutti a dare una mano.

Cricca di Amici 22 tra gli angeli del fango in Emilia-Romagna

Da questo fine settimana Cricca, uscito da poco dalla scuola più famosa d’Italia, è andato direttamente e attivamente ad aiutare i ragazzi già impegnati da giorni in mezzo al fango per aiutare le persone intrappolate nelle loro case a causa delle inondazioni. Con indosso un paio di stivali e una pala in mano, il cantante ha aiutato i coetanei che abitano tra Cesena e Faenza. Sui social ha scritto: «Ciao ragà, sono andato a dare una mano ad alcuni dei tantissimi cesenati che avevano le cantine piene d’acqua, le case allagate e tutto il resto».

L’attività come angelo del fango è proseguita anche ieri, con Cricca che in altri scatti e stories ha dichiarato: «Anche oggi siamo tra gli alluvionati. Siamo stati anche a Faenza, nella zona più colpita, dove abbiamo trovato una situazione peggiore, un disastro. Si resta a bocca aperta, ma con il sorriso si lavora meglio. Questo è il mio motto, la forza di noi romagnoli, anche se siamo pieni di fango da testa a piedi».

L’appello via social

Quindi l’esortazione ai giovani a raggiungere le zone devastate dal maltempo per dare una mano: «Ragazzi venite, abbiamo bisogno di tutti. Parlo ai giovani romagnoli come me, e non solo. Nei prossimi giorni chiunque voglia venire a dare una mano, c’è tanta gente che ha bisogno… Anche solo per fare una semplice catena umana e riempire i secchi d’acqua. Fate girare, la Romagna non molla!».