Il cretino giovane, che non ha paura di risultare idiota su TikTok

Ispirandosi al libro uscito nel 1985 La prevalenza del cretino, di Fruttero & Lucentini, Tag43 tenta di aggiornare l’insuperabile raccolta con una carrellata di ritratti sull’ottusità contemporanea.

Già pubblicati:

Il cretino giovane è sempre esistito, come del resto il conflitto generazionale. Essere cretini da giovani oggi non vuol dire fare gli scemi, prede della ridarella, o di quei risi incontrollati altrimenti classificati dalla neurologia come fatui o killer; si è sempre un po’ cretini da ragazzi, si sa. Qui si parla della categoria del giovane cretino consapevole, che addirittura va fiero della sua cretinaggine, perché purtroppo non la riconosce, mimetizzato com’è in un’orda di cretini come lui, e la espone quindi senza vergogna. Più patetici di questi sono i vecchi che si autodefiniscono boomer, per dimostrare il grado di aggiornamento sul linguaggio dei cretini giovani, che oggi dicono «Okay boomer» nello stesso modo in cui anni prima davano del “matusa” a chiunque avesse qualche anno più di loro. Come sempre bisogna consultare TikTok, il social che ha sdoganato il più pericoloso dei tabù: qui nessuno ha più paura di fare la figura dell’idiota, che sia vecchio o giovane le barriere sono state abbattute.

Giovani e vecchi tutti vittime dello stesso equivoco dei like

C’è per esempio il profilo di un ragazzino che interpreta un boomer e lo imita mentre guarda il menu al ristorante, tenendolo alla distanza di un braccio lungo disteso, o mentre inforca gli occhiali per leggere il giornale per poi guardare da sopra le lenti che gli sono scivolate sul naso; quando attraversa sulle strisce il boomer inveisce contro le auto anche se educatamente si sono fermate. E giù risate nei commenti. Dall’altra parte c’è il profilo di un vecchio che balla con sua moglie Jerusalema, un remix che ha ammorbato TikTok tutta l’estate scorsa; una signora napoletana di una certa età che canta la sua canzone Svergognata facendo una sorpresa alle comunioni e alle cresime di bambine e bambini già irrecuperabili, che impazziscono quando la madre toglie loro la benda e se la vedono davanti, in carne e ossa. Giovani e vecchi tutti vittime dello stesso equivoco: gli sembra che i like che ricevono siano la prova di quanto sono cute (i boomer dicono cool). Ma poi è tutto un accusarsi reciprocamente di essere cringe, imbarazzanti, un’altra parola che distingue i giovani cretini dai vecchi, ma che i vecchi hanno imparato in ritardo: oggi non la dice più nessuno, solo loro.

Se si criticano i giovani, si viene accusati di boomerismo

Il mondo visto dai social sembra tutto popolato di weird (sinonimi secondo il Collins: strange, odd, bizarre, grotesque, unnatural), parola che si sente di tanto in tanto in bocca a ragazzi che non frequentano la Scuola Normale a Pisa anzi, non sanno nemmeno che esiste e che alcuni come loro studiano lì, tutti gli anni, dal 1861. La massa è ormai preda della «moderna ossessione per il selfcare», per i creator, gli streamer, i gamer, i content strategist, i “raga”, i “bro” che, a elencarli così, ti attirano l’accusa di boomerismo. Se si criticano i giovani, infatti, è boomerismo: si dovrebbe al contrario impiegare proficuamente il tempo a studiarli, anche se non sembrano proprio una specie in via di estinzione, con i mondi digitali della Generazione Zeta, come ha fatto Vincenzo Marino in Sei vecchio (Nottetempo, 2023), “Cosa fanno i giovani quando guardano incantati i propri smartphone, quali sono i trend che appassionano i nati tra i tardi anni Novanta e l’inizio degli anni Dieci”? Marino dice che è proprio «nell’intrattenimento online e nella costante interazione con i social network da Instagram a TikTok, da Twitch a YouTube che la Gen Z trova uno specchio di sé e vede racchiuso il proprio content».

Meglio passare da vecchio invece di arrabattarsi per arruffianarsi la Gen Z

Non mi pare ci sia mai stata prima questa “consapevolezza di essere giovani” che è più che altro un’invenzione del marketing, per orientare i consumi di quelli che abboccano: per molto tempo si è stati giovani senza averne quella contezza che pare abbiano – della loro età “evergreen”- per esempio, Fedez e la Ferragni, che, tra l’altro, hanno abbondantemente passato la trentina e sono genitori, ma conservano il lessico giovanilista perché conoscono solo quello. «Signora mia cosa ci tocca vedere», dice il boomer brontolone che a un certo punto sbotta, tra gli sghignazzi dei giovani e di quelli che, anche a 50 anni, vogliono sembrarlo. Ma la civiltà, o se preferite l’antico senso del ridicolo, vuole che un boomer tenga sempre brutalmente le distanze, invece di andare a zappettare in quegli orti: è sempre preferibile passare da vecchio, essendolo, in un mondo di tutti giovani, invece di arrabattarsi per arruffianarsi la Gen Z (a meno che non si abbia qualcosa da venderle), per sentirsi “inclusi” in universi per fortuna lontani e invalicabili.