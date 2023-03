Cremona, bambino adottato e abbandonato dopo 5 giorni: genitori condannati

Un ripensamento lampo quello di una coppia del Cremonese che, in seguito all’adozione di un bambino di dieci anni, decise di abbandonarlo dopo soli 5 giorni. La triste vicenda accadde nel 2007, tra il mese di agosto e di settembre. Più precisamente, il 30 agosto la famiglia tornò dal Brasile con la favorevole sentenza di adozione del Tribunale di San Paolo, ma poco dopo, il 4 settembre, cambiò idea, non volendo più tenere il bambino con l’accusa di aver puntato un coltello al padre adottivo.

Bambino adottato e poi abbandonato

Le parole del ragazzo tuttavia non corrisposero a quanto dichiarato dai coniugi: nella querela lui stesso affermò che la madre adottiva iniziò a picchiarlo con una cintura dopo un litigio con il figlio biologico, quello che sarebbe dovuto diventare suo fratello. Ciò che risulta certo è che il destino dell’allora bambino fu scritto dalle comunità da cui passò per anni, fino ad arrivare a Modena, tra gli anni 2016 e 2017. L’ormai ragazzo prese a commettere diversi reati, per i quali venne condannato a un anno di reclusione.

L’incontro con l’avvocato e la condanna dei coniugi

È proprio durante la sua detenzione che il giovane incontra l’avvocato Gianluca Barbiero, che lo ha esortato a denunciare la famiglia adottiva per avergli fatto mancare i mezzi di sussistenza e per essersi sottratti agli obblighi di assistenza. Con l’aiuto dell’avvocato, il giovane ha denunciato i genitori, che sono stati condannati dal giudice di Cremona a 3 mesi di reclusione e a una provvisionale di 10 mila euro. La sentenza è stata confermata dalla Corte d’Appello di Brescia nel 2021.

Ad oggi il ragazzo è tornato nel Cremonese, dove conduce una vita regolare, ha una casa e un lavoro, e al Corriere della Sera ha dichiarato: «Non sono alla ricerca di pietà o di commiserazione. Sto scontando la giusta pena, ma per la prima volta qui in carcere c’è qualcuno che mi ascolta, mi spiega i miei diritti e doveri. L’unica cosa che ho ricevuto dalla famiglia italiana è il cognome».