Il Cremlino ha elogiato Elon Musk per il suo piano di pace

Il piano di Elon Musk per la pace in Ucraina è stato criticato da molti, ma al Cremlino è invece piaciuto. E anche parecchio. «È molto positivo che qualcuno come Musk stia cercando una via d’uscita pacifica da questa situazione», ha dichiarato il portavoce presidenziale Dmitry Peskov. «Rispetto a molti diplomatici professionisti, è ancora alla ricerca di modi per raggiungere la pace. E raggiungere la pace senza soddisfare le condizioni della Russia è assolutamente impossibile».

Il piano del patrono di Tesla e SpaceX, diffuso via Twitter, prevede l’indizione di un nuovo referendum in Donbass sotto il controllo dell’Onu, che porterebbe Mosca a ritirarsi in caso di sconfitta alle urne; la neutralità dell’Ucraina con rinuncia a a ogni velleità Nato; le definitiva cessione della Crimea alla Federazione Russa (definita un errore commesso da Kruschev ai tempi dell’Urss). Un piano che evidentemente non poteva non piacere a Mosca e che, invece, ha fatto andare su tutte le furie Kyiv.

Ukraine-Russia Peace:

– Redo elections of annexed regions under UN supervision. Russia leaves if that is will of the people.

– Crimea formally part of Russia, as it has been since 1783 (until Khrushchev’s mistake).

– Water supply to Crimea assured.

– Ukraine remains neutral.

— Elon Musk (@elonmusk) October 3, 2022